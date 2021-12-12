Премьер Польши заявил, что не допустит запуска "Северного потока – 2"

Польша продолжает выступать против запуска "Северного потока – 2" и намерена выработать ответы на возможные риски с немецкими партнёрами. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Мы пытаемся выработать с немецкими партнёрами решения, которые отвечали бы на эти риски. Лучшим выходом было бы не допустить запуска "Северного потока – 2", — заявил он.

Моравецкий подчеркнул, что из-за работы газопровода Украина, Польша и ряд других стран Восточной Европы могут подвергаться шантажу со стороны России, что означало бы дестабилизацию на восточном фланге ЕС и НАТО, считает премьер.