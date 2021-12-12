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Премьер Польши заявил, что не допустит запуска "Северного потока – 2"

По словам Моравецкого, Украина, Польша и ряд других стран Восточной Европы могут подвергаться шантажу со стороны России из-за работы газопровода.

12 декабря, 20:17

Фото © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Польша продолжает выступать против запуска "Северного потока – 2" и намерена выработать ответы на возможные риски с немецкими партнёрами. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Мы пытаемся выработать с немецкими партнёрами решения, которые отвечали бы на эти риски. Лучшим выходом было бы не допустить запуска "Северного потока – 2", — заявил он.

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Моравецкий подчеркнул, что из-за работы газопровода Украина, Польша и ряд других стран Восточной Европы могут подвергаться шантажу со стороны России, что означало бы дестабилизацию на восточном фланге ЕС и НАТО, считает премьер.

Ранее Лайф писал, что Моравецкий ультимативно призвал Россию определить отношения с европейскими странами. По мнению политика, время уступок закончилось и на жёсткую политику у Европы должен быть соответствующий ответ в виде жёстких санкций.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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