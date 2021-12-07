В КХЛ не планируют менять правила из-за тактики ЦСКА

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что лига не планирует менять правила из-за тактики ЦСКА. Об этом сообщает РИА "Новости".

В последних матчах армейцы добились двух побед — над столичным "Динамо" (3:2) и ярославским "Локомотивом" (1:0), — заменяя в овертайме вратаря на четвёртого полевого игрока. При этом в НХЛ клуб, снимающий голкипера в овертайме, остаётся без набранных очков, если пропускает шайбу в пустые ворота. В КХЛ по-прежнему обе команды, сыгравшие вничью в основное время, получают по одному баллу, победителю овертайма или серии буллитов добавляют ещё одно очко.

"Данное правило у нас не применяется, и каких-то запросов на этот счёт от кого-либо не поступало. Если вопрос выйдет на уровень руководителей клубов или генменеджеров и они захотят изменить правила в этой части, тогда мы будем обсуждать. Пока у нас нет планов менять правила, но это всегда вопрос обсуждения и соответствия спортивному регламенту", — заявил Анисимов.