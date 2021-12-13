Гол и передача Дадонова помогли "Вегасу" победить "Миннесоту" в матче НХЛ
Всего в 27 матчах сезона россиянин набрал 14 очков (восемь голов и шесть передач).
Евгений Дадонов. Фото © NHL
"Вегас Голден Найтс" дома одолел клуб "Миннесота Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.
Два очка набрал российский нападающий "Вегаса" Евгений Дадонов. В первом периоде забросил шайбу, а во втором — ассистировал Заку Уайтклауду.
На льду Дадонов провёл более 14 минут чистого времени. Всего в 27 матчах сезона в его активе — 14 очков (восемь шайб и шесть результативных передач).
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