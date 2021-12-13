Гол и передача Дадонова помогли "Вегасу" победить "Миннесоту" в матче НХЛ

Два очка набрал российский нападающий "Вегаса" Евгений Дадонов. В первом периоде забросил шайбу, а во втором — ассистировал Заку Уайтклауду.

Не Овечкиным единым: Кто из российских хоккеистов ярко начал сезон в НХЛ

На льду Дадонов провёл более 14 минут чистого времени. Всего в 27 матчах сезона в его активе — 14 очков (восемь шайб и шесть результативных передач).