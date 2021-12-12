Не Овечкиным единым: Кто из российских хоккеистов ярко начал сезон в НХЛ На североамериканский лёд уже выходили более 40 наших легионеров. Игроки из России есть почти в каждом из 32 клубов лиги. 11 декабря, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Ethan Miller / Getty Images, © Jeff Vinnick / NHLI via Getty Images

Со старта регулярного чемпионата НХЛ прошло уже почти два месяца. Главным героем прошедших матчей стал российский капитан команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. 36-летний нападающий, в способности которого демонстрировать результативную игру сомневались все кому не лень, знатно посрамил скептиков. Теперь на повестке уже практически не стоит вопрос, догонит ли наш хоккеист великого Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Стоит вопрос — когда.

В нынешнем сезоне Овечкин уже переписал целую пачку рекордов. Такого мощного старта у него не было даже в молодые годы. Он набрал уже 41 очко в 26 матчах, уступая в списке лучших бомбардиров только дуэту из клуба "Эдмонтон Ойлерз" в лице Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида (по 45 баллов). Среди снайперов он идёт вторым позади Драйзайтля (20 шайб против 23).

По количеству голов в регулярных чемпионатах за всю карьеру Александр Великий занимает четвёртое место, забросив уже 750 шайб. Впереди только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). Ещё недавно в это просто невозможно было поверить.

Но не Овечкиным единым представлен российский хоккей в сильнейшей лиге мира. На североамериканский лёд уже выходили более 40 наших легионеров. Игроки из России есть почти в каждом из 32 клубов лиги. Мощный старт, помимо Овечкина, удался ещё нескольким спортсменам.

Кирилл Капризов, нападающий "Миннесоты Уайлд"

В прошлом сезоне Капризов триумфально дебютировал в НХЛ, получив приз лучшему новичку лиги. Летом он вёл напряжённые переговоры о продлении контракта с "Миннесотой" и в итоге выбил себе соглашение на пять лет с общей зарплатой в 45 миллионов долларов, став самым высокооплачиваемым хоккеистом команды.

Вот только первые игры сезона ему явно не удались. В шести стартовых встречах нападающий не забил ни одного гола, сделав лишь 17 бросков в створ ворот соперника. Россиянина начали нещадно критиковать за нежелание бороться за шайбу.

Надо сказать, что Капризов сделал правильные выводы и резко переключил скорость. Сейчас он занимает пятое место в списке лучших бомбардиров лиги, набрав в 26 матчах 32 очка (10 шайб + 22 результативные передачи). Его опережают только Макдэвид и Драйзайтль (по 45 баллов), Овечкин (41), а также Назем Кадри из команды "Колорадо Эвеланш" (34). К тому же форвард быстрее всех в истории "Миннесоты" забил 30 голов в НХЛ. Для этого ему потребовалось всего 67 игр.

Артемий Панарин, форвард "Нью-Йорк Рейнджерс"

У Панарина похожая с Капризовым ситуация. Нападающий, два года назад подписавший с клубом "Рейнджерс" космический контракт с зарплатой в 11,6 миллиона долларов за сезон, начал нынешнее первенство не слишком впечатляюще. В семи матчах на счету самого высокооплачиваемого российского игрока в НХЛ было всего четыре очка.

После этого Артемий заметно прибавил и за короткий промежуток времени поднялся на седьмое место в списке лучших бомбардиров сезона. На данный момент он в 25 матчах набрал 31 очко, забросив 9 шайб и сделав 22 передачи.

Попутно форвард преодолел престижную отметку в 500 набранных в НХЛ очков. Он стал седьмым россиянином, добившимся подобного результата за первые семь сезонов в лиге. Ранее это удавалось только Павлу Дацюку (522 очка), Никите Кучерову (547), Илье Ковальчуку (557), Евгению Малкину (560), Сергею Фёдорову (592) и Александру Овечкину (679).

Игорь Шестёркин, вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс"

В 2018-м Шестёркин в составе сборной России стал олимпийским чемпионом, а уже через год отправился покорять НХЛ. В сильнейшей лиге мира вратарь дебютировал в январе 2020-го, в первом же матче отразив 29 бросков соперников и принеся своей команде победу над клубом "Колорадо Эвеланш" (5:3).

Перед нынешним сезоном 25-летний голкипер продлил контракт с командой "Рейнджерс" на четыре года с общей заплатой 22,67 миллиона долларов. Сейчас он является основным вратарём популярного нью-йоркского клуба. Россиянин стал любимцем местной публики, спасая команду в совершенно безнадёжных ситуациях. По среднему количеству пропущенных шайб (2,05 за матч) он занимает шестое место во всей лиге.

На днях Шестёркин получил травму в матче против команды "Сан-Хосе Шаркс". Он покинул площадку с помощью медицинского персонала, не опираясь на правую ногу. Главный тренер клуба Жерар Галлан надеется, что на восстановление Игоря будет достаточно недели. А пока в воротах его будет заменять другой россиянин — Александр Георгиев, у которого появился шикарный шанс проявить себя.

Евгений Кузнецов, нападающий "Вашингтон Кэпиталз"

Фото © NHL.com

Пик карьеры Кузнецова пришёлся на 2018 год. Тогда он выиграл Кубок Стэнли и с 32 набранными очками стал лучшим бомбардиром плей-офф. В голосовании за приз лучшему игроку плей-офф форвард уступил только Овечкину.

Всё изменилось через год, когда в организме Евгения во время чемпионата мира в Словакии нашли следы кокаина. Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала россиянина на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Естественно, отстранение распространяется только на матчи сборной России, но и во встречах за "Вашингтон" игра нападающего заметно померкла. Летом его даже хотели обменять в другой клуб, но сделка так и не состоялась.

Оставшись в столице, Кузнецов сполна отблагодарил команду "Кэпиталз" ярким хоккеем. Специалисты подчёркивают, что возвращение Евгения на привычный уровень отразилось и на результативности Овечкина, с которым они играют в одном звене. В 26 матчах сезона Кузи набрал уже 28 очков (8 шайб + 20 передач), занимая 14-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ.

Сергей Бобровский, голкипер "Флориды Пантерз"

Бобровский является двукратным обладателем приза лучшему вратарю в регулярном чемпионате НХЛ "Визина Трофи" (2013 и 2017 года). Он стал первым российским голкипером, завоевавшим эту награду, и единственным нашим вратарём, получившим её дважды.

Большую часть заокеанской карьеры Сергей провёл в клубе "Коламбус Блю Джекетс", но в 2019 году перешёл во "Флориду Пантерз". С командой из Майами он подписал семилетний контракт на 70 миллионов долларов. 33-летний хоккеист стал вторым в списке самых высокооплачиваемых российских легионеров в НХЛ, уступая только Панарину. Правда, его игра после подписания этого соглашения поблёкла.

Многим казалось, что лучшие времена Бобровского уже позади, но в этом сезоне вратарь смог опровергнуть все негативные прогнозы. На данный момент на счету россиянина 11 выигранных матчей и только одно поражение в основное время. Во многом именно вдохновенная игра россиянина помогла "Флориде" неожиданно для всех взлететь на первое место в таблице Восточной конференции.

Если НХЛ всё же отпустит своих игроков на Олимпиаду в Пекине, то и Капризов, и Панарин, и Шестёркин, и Бобровский с большой долей вероятности попадут в состав сборной России. Об Овечкине и говорить нечего. Их мощная игра в НХЛ внушает немалый оптимизм нашим болельщикам. Вот только Кузнецова там, похоже, не будет. Договориться с ИИХФ о сокращении дисквалификации никак не получится.

Авторы Роман Фейгин