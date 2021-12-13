Витория может остаться главным тренером "Спартака" после зимней паузы

Главный тренер "Спартака" Руй Витория может сохранить свой пост после матча 18-го тура РПЛ с "Сочи" и зимней паузы. Об этом со ссылкой на источники пишет " Матч ТВ ".

По информации канала, в клубе имеется несколько человек, которые заинтересованы в сохранении Витории на посту главного тренера на фоне последних результатов команды в Лиге Европы. Кроме того, источники сообщают о поддержке португальца внутри "Спартака", а также об отсутствии конкретных договорённостей с итальянцем Паоло Ваноли.