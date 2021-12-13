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Витория может остаться главным тренером "Спартака" после зимней паузы

Ранее сообщалось о том, что уже на этой неделе португалец покинет команду, а его место займёт Паоло Ваноли.

13 декабря, 08:32

Фото © ФК "Спартак-Москва"

Главный тренер "Спартака" Руй Витория может сохранить свой пост после матча 18-го тура РПЛ с "Сочи" и зимней паузы. Об этом со ссылкой на источники пишет "Матч ТВ".

По информации канала, в клубе имеется несколько человек, которые заинтересованы в сохранении Витории на посту главного тренера на фоне последних результатов команды в Лиге Европы. Кроме того, источники сообщают о поддержке португальца внутри "Спартака", а также об отсутствии конкретных договорённостей с итальянцем Паоло Ваноли.

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Ранее Лайф сообщал, что "Спартак" на выезде обыграл варшавскую "Легию" со счётом 1:0 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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