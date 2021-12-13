Смерть героя сиквела "Секса в большом городе" обрушила акции велотренажёров Peloton

Осторожно, спойлер! Реклама Peloton © Twitter / Peloton

Американский производитель тренажёров Peloton начал нести убытки после выхода первых серий сиквела "Секса в большом городе" — сериала "И просто так". Акции компании упали на целых 17% после выхода эпизода, где герой умирает от сердечного приступа после 45-минутной тренировки на Peloton.

Производитель был вынужден доказывать пользу своей продукции. Компания выпустила рекламу, в которой участвует один из актёров "Секса в большом городе". В ней инструктор Peloton Джесс Кинг сидит рядом с актёром, игравшим погибшего персонажа, и говорит, что он прекрасно выглядит. Ролик компания подписала фразой "И просто так... он жив".

"И просто так миру напомнили, что регулярная езда на велосипеде стимулирует и улучшает работу сердца, лёгких и кровообращение. Езда на велосипеде укрепляет сердечные мышцы, снижает пульс в состоянии покоя и снижает уровень жира в крови. Он жив", — звучит в рекламе голос актёра Райана Рейнольдса.