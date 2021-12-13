За сутки в России второй день подряд выявляют менее 30 000 случаев ковида
Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране выявлено 10 046 454 заболевших.
© Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
За сутки в России выявили 29 558 новых случаев коронавируса, полностью выздоровел 28 561 пациент. Кроме того, зафиксирован 1121 летальный исход — и это минимум с 26 октября. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Больше всего инфицированных выявили в Москве (+2894 за сутки), Подмосковье (+1999), Петербурге (+1968), Краснодарском крае (+812) и Самарской области (+694). Ситуация в других регионах выглядит так:
Статистика по заболевшим ковидом. Фото © стопкоронавирус.рф
Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране выявлено 10 046 454 заболевших, за весь период умерло 290 604 пациента, выздоровело — 8 769 916.
При этом за прошлую неделю заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 7,3%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Однако в некоторых регионах показатели и вовсе растут: речь идёт о Сахалинской области, Республике Адыгея, Ненецком автономном округе, Камчатском крае и Республике Алтай.
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