За сутки в России второй день подряд выявляют менее 30 000 случаев ковида

За сутки в России выявили 29 558 новых случаев коронавируса, полностью выздоровел 28 561 пациент. Кроме того, зафиксирован 1121 летальный исход — и это минимум с 26 октября. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Больше всего инфицированных выявили в Москве (+2894 за сутки), Подмосковье (+1999), Петербурге (+1968), Краснодарском крае (+812) и Самарской области (+694). Ситуация в других регионах выглядит так:

Статистика по заболевшим ковидом. Фото © стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране выявлено 10 046 454 заболевших, за весь период умерло 290 604 пациента, выздоровело — 8 769 916.