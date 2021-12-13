Инфекционист Никифоров предупредил о смертельной опасности домашних заготовок

Домашние заготовки, соленья и консервы могут содержать опасный ботулотоксин, смертность по стране от которого сегодня составляет около 10%. Об этом предупредил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова профессор Владимир Никифоров.

"По России приблизительная летальность от ботулизма составляет не менее 10%. Первые признаки отравления — это сухость во рту и туман в глазах, потом начинаются нарушения речи, глотания, а затем самое страшное — постепенно нарастающее затруднение дыхания", — рассказал Никифоров в беседе с Ura.ru.

По словам специалиста, при ботулизме человек медленно задыхается, находясь в полном сознании. Помочь ему может экстренная госпитализация. При этом первые симптомы отравления могут появиться не раньше чем через шесть часов. А иногда появление клинических признаков может затянуться до полутора суток после употребления домашних заготовок. Никифоров добавил, что определить наличие ядовитого токсина в банке не представляется возможным, так как не вздувается тара, нет запаха и не изменяется вкус продуктов.