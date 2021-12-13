На борьбу с коронавирусом в 2021 году было выделено 772 миллиарда рублей
А в прошлом году на эти цели направили 586 миллиардов, без учёта мер поддержки экономики.
Фото © Kremlin.ru
На борьбу с коронавирусом в 2021 году было выделено 772 миллиарда рублей, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"В 2021 году мы запланировали... к использованию на цели борьбы с ковидом 772 миллиарда рублей", — сообщила Голикова, выступая в Госдуме, подчеркнув, что в прошлом году на это потратили 586 миллиардов рублей, без учёта мер поддержки экономики.
Ранее Лайф сообщал, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 55,8%. По Голиковой, число вакцинированных первым компонентом сейчас составляет 75,5 млн человек.
Комментариев: 0