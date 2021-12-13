На борьбу с коронавирусом в 2021 году было выделено 772 миллиарда рублей, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"В 2021 году мы запланировали... к использованию на цели борьбы с ковидом 772 миллиарда рублей", — сообщила Голикова, выступая в Госдуме, подчеркнув, что в прошлом году на это потратили 586 миллиардов рублей, без учёта мер поддержки экономики.