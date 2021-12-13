Названы хитрые способы приучить ребёнка есть нелюбимую пищу с удовольствием

В вопросе питания не нужно давать малышу полную свободу, но и насильно заставлять его "есть что дают" тоже не стоит. Современной маме нужно уметь лавировать между "хотелками" ребёнка и требованиями здорового питания. Об этом рассказала журналист и мать двоих детей Евгения Бородина в издании "Москва 24".

Если ребёнок не любит варёный лук в супе, его можно добавлять в бульон целиком и вынимать после приготовления. Морковку, сельдерей, кабачок и другие овощи можно измельчать в блендере — так маленький привереда не сможет выбрать нелюбимый продукт из супа и съест всё. Вызвать у своего чада аппетит и "мягко" заставить съесть даже кашу некоторым мамам помогает красивое оформление блюда и рассказ о его пользе для организма.

"Порой без творческого подхода не обойтись. Моя подруга, например, не кричала на своих дочерей, когда они отказывались от творога. Придумала принцессу Кальцинку и рассказывала истории о ней, когда кормила дочерей творожками. Дети съедали всё без остатка. Рассказать коротенькую сказку всё-таки проще и приятнее, чем десять раз прикрикнуть: "А ну-ка ешь!" — а потом с досадой выбросить половину полезного продукта", — рассказала Бородина.

Она также напомнила, что порой дети интуитивно отказываются от продуктов, которые вызывают у них аллергию. А некоторые блюда, по её мнению, можно оценить по достоинству лишь во взрослом возрасте.