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Воробьёв: Жизням пострадавших при взрыве в серпуховском монастыре детей ничего не угрожает

СВУ привёл в действие 18-летний выпускник церковно-приходской школы при монастыре.

13 декабря, 07:46

Фото © LIFE

Дети, пострадавшие при взрыве возле Серпуховского женского монастыря, вне опасности, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

"Все службы отреагировали вовремя, пострадавшим детям помогают врачи, их жизням ничего не угрожает. На месте сейчас прокурор области, будет проведено подробное расследование", — цитирует главу региона телеканал "360".

Ранее сообщалось, что в Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С. Сначала он сидел на ступеньке с мачете в руках, а после прогремел взрыв. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы. Внутрь он заходить не стал. По уточнённым данным полиции, пострадал он сам и 15-летний парень, который опоздал на молитву.

Лайф публикует первое видео с места взрыва в серпуховском монастыре

Лайф публикует первое видео с места взрыва в серпуховском монастыре

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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