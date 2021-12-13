Лайф публикует первое видео с места взрыва в серпуховском монастыре
Как сообщалось ранее, в результате происшествия погиб один человек.
© LIFE
Первое видео с места взрыва в серпуховском монастыре © LIFE
Лайф публикует первое видео с места взрыва в Серпуховском женском монастыре, который устроил 18-летний юноша.
На кадрах, предположительно, видно тело погибшего, разрушена входная дверь в здание. На месте работают экстренные службы.
Место взрыва в серпуховском монастыре © LIFE
Место взрыва в серпуховском монастыре © LIFE
Место взрыва в серпуховском монастыре © LIFE
Как сообщал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С. Сначала он сидел на ступеньке с мачете в руках, а после прогремел взрыв. Парень погиб на месте. Также известно об одном пострадавшем подростке.
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