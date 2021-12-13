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Лайф публикует первое видео с места взрыва в серпуховском монастыре

Как сообщалось ранее, в результате происшествия погиб один человек.

13 декабря, 06:47

© LIFE

Первое видео с места взрыва в серпуховском монастыре © LIFE

Лайф публикует первое видео с места взрыва в Серпуховском женском монастыре, который устроил 18-летний юноша.

На кадрах, предположительно, видно тело погибшего, разрушена входная дверь в здание. На месте работают экстренные службы.

Место взрыва в серпуховском монастыре © LIFE

Место взрыва в серпуховском монастыре © LIFE

Место взрыва в серпуховском монастыре © LIFE

Место взрыва в серпуховском монастыре © LIFE

Место взрыва в серпуховском монастыре © LIFE

Место взрыва в серпуховском монастыре © LIFE

Как сообщал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С. Сначала он сидел на ступеньке с мачете в руках, а после прогремел взрыв. Парень погиб на месте. Также известно об одном пострадавшем подростке.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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