В Саратовской области двое детей погибли, отравившись неизвестным веществом

В Саратовской области двое детей пожаловались на тошноту и рвоту, родственники вызвали скорую помощь. Но, когда бригада приехала, медики смогли лишь констатировать смерть обоих детей. По предварительным данным, они могли отравиться неизвестным веществом.

Как сообщает СУ СК РФ по Саратовской области, самочувствие ухудшилось ещё у двоих членов семьи. В реанимационное отделение были госпитализированы семилетний мальчик и его тётя. Сейчас следователи проводят проверку и выясняют причины случившегося.

"Следователем СК проведён осмотр места происшествия. В помещении дома имеется газовая колонка, газовый котёл и газовая плита. Проведённым специалистами газовой службы исследованием опасной для жизни и здоровья концентрации опасных веществ в помещениях дома не выявлено", — сообщили в Следственном управлении.