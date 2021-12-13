В Санкт-Петербурге на вещевом рынке загорелись ангары

В Санкт-Петербурге загорелись ангары на вещевом рынке © t.me / МЧС России

В Санкт-Петербурге во Фрунзенском районе произошёл пожар на вещевом рынке. По данным МЧС России, загорелось три пристроенных друг к другу ангара с текстильной продукцией.

"В 5:11 поступило сообщение о пожаре во Фрунзенском районе на территории вещевого рынка. Площадь горения — 1200 кв. м", — сообщается в телеграм-канале МЧС.

Для борьбы с огнём на место прибыли 62 человека и 13 единиц техники. В настоящее время пожар локализован. В результате происшествия никто не пострадал.