В МИД РФ заявили о разочаровании подходом Европы к вопросам безопасности

Пренебрежительное отношение Европы к вопросам безопасности на континенте сильно разочаровывает. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Европейцы очень разочаровывают пренебрежительным отношением к безопасности континента, безопасности Евроатлантики. Если они и дальше будут "плыть по течению" и руководствоваться теми методичками, которые спускаются из Вашингтона и тиражируются секретариатом НАТО в Брюсселе, до хорошего не дойдёт", — подчеркнул Рябков.

По словам дипломата, последние действия Североатлантического альянса касаемо размещения новейшего американского вооружения у границ России ведут к дестабилизации обстановки и являются тревожным фактором. Рябков также добавил, что сценарий, которым руководствуется НАТО, может свидетельствовать о подготовке западных партнёров к повторению опыта Карибского кризиса.