НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В МИД РФ заявили о разочаровании подходом Европы к вопросам безопасности

В ведомстве подчеркнули, что следование методичкам, которые спускаются из Вашингтона, до хорошего не доведёт.

13 декабря, 05:14

Фото © Pixabay

Пренебрежительное отношение Европы к вопросам безопасности на континенте сильно разочаровывает. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Европейцы очень разочаровывают пренебрежительным отношением к безопасности континента, безопасности Евроатлантики. Если они и дальше будут "плыть по течению" и руководствоваться теми методичками, которые спускаются из Вашингтона и тиражируются секретариатом НАТО в Брюсселе, до хорошего не дойдёт", — подчеркнул Рябков.

Рябков: РФ не видит прогресса в отношениях с США, кроме запуска диалогов по безопасности

Рябков: РФ не видит прогресса в отношениях с США, кроме запуска диалогов по безопасности

По словам дипломата, последние действия Североатлантического альянса касаемо размещения новейшего американского вооружения у границ России ведут к дестабилизации обстановки и являются тревожным фактором. Рябков также добавил, что сценарий, которым руководствуется НАТО, может свидетельствовать о подготовке западных партнёров к повторению опыта Карибского кризиса.

Ранее Сергей Рябков заявлял, что если НАТО продолжит расширение, то безопасность альянса не укрепится, а последствия такого шага будут тяжёлыми.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1