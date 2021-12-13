Рябков: РФ не видит прогресса в отношениях с США, кроме запуска диалогов по безопасности
При этом Москва не намерена смешивать вопросы стабильности, безопасности и трудности двустороннего характера по визам, уточнил замглавы МИД РФ.
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Россия не видит никакого прогресса в отношениях с США, кроме запуска структурированных диалогов по вооружениям и кибербезопасности. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
"Да и на этих направлениях мы только создали каналы диалога, и гарантированно говорить, что мы в процессе выйдем на какие-то глобальные, значимые, прорывные решения, преждевременно", — сказал он в интервью газете "Известия".
Дипломат подчеркнул, что Москва в диалоге с Вашингтоном не намерена смешивать воедино вопросы, не относящиеся к стратегической стабильности, ИКТ-безопасности, а также трудностям двустороннего характера по визам и деятельности загранучреждений. Рябков отметил важность работы там, где "американцы хотя бы относительно прислушиваются к здравому смыслу и к российским подходам".
Ранее Лайф сообщал, что Рябков не исключил повторения Карибского кризиса в отношениях с США. Однако, по мнению дипломата, подобное обострение будет провалом внешней политики.
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