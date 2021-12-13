Рябков: РФ не видит прогресса в отношениях с США, кроме запуска диалогов по безопасности

Россия не видит никакого прогресса в отношениях с США, кроме запуска структурированных диалогов по вооружениям и кибербезопасности. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Да и на этих направлениях мы только создали каналы диалога, и гарантированно говорить, что мы в процессе выйдем на какие-то глобальные, значимые, прорывные решения, преждевременно", — сказал он в интервью газете "Известия".

Дипломат подчеркнул, что Москва в диалоге с Вашингтоном не намерена смешивать воедино вопросы, не относящиеся к стратегической стабильности, ИКТ-безопасности, а также трудностям двустороннего характера по визам и деятельности загранучреждений. Рябков отметил важность работы там, где "американцы хотя бы относительно прислушиваются к здравому смыслу и к российским подходам".