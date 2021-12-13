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Рябков: РФ не видит прогресса в отношениях с США, кроме запуска диалогов по безопасности

При этом Москва не намерена смешивать вопросы стабильности, безопасности и трудности двустороннего характера по визам, уточнил замглавы МИД РФ.

12 декабря, 21:56
<p>Фото © ТАСС / MARTIAL TREZZINI </p>

Фото © ТАСС / MARTIAL TREZZINI

Россия не видит никакого прогресса в отношениях с США, кроме запуска структурированных диалогов по вооружениям и кибербезопасности. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Да и на этих направлениях мы только создали каналы диалога, и гарантированно говорить, что мы в процессе выйдем на какие-то глобальные, значимые, прорывные решения, преждевременно", — сказал он в интервью газете "Известия".

Дипломат подчеркнул, что Москва в диалоге с Вашингтоном не намерена смешивать воедино вопросы, не относящиеся к стратегической стабильности, ИКТ-безопасности, а также трудностям двустороннего характера по визам и деятельности загранучреждений. Рябков отметил важность работы там, где "американцы хотя бы относительно прислушиваются к здравому смыслу и к российским подходам".

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Ранее Лайф сообщал, что Рябков не исключил повторения Карибского кризиса в отношениях с США. Однако, по мнению дипломата, подобное обострение будет провалом внешней политики.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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