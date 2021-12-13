Глава МИД Германии Бербок заявила о несоответствии "Северного потока – 2" нормам ЕС
Процесс сертификации газопровода продолжается, заметила она, также обратив внимание на остающиеся открытыми вопросы безопасности этого проекта.
Анналена Бербок. Фото © ТАСС / Kay Nietfeld
В данный момент "Северный поток – 2" не может быть одобрен, так как газопровод пока не соответствует предписаниям Евросоюза. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
"Об этом мы дискутировали в рамках коалиционных переговоров и прописали в коалиционном договоре, что к энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики. Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен", — сказала Бербок в эфире телеканала ZDF.
Перекачка газа станет возможной только после того, как "Северный поток – 2" одобрит германский регулятор, который проверяет проект на соответствие газовой директиве ЕС. Бербок уточнила, что вопросы безопасности по этому проекту остаются открытыми.
Ранее Лайф рассказывал, что главу МИД ФРГ Бербок призвали занять чёткую позицию по "Северному потоку – 2". Отмечается, что в ситуации вокруг Украины очень важно, чтобы Запад придерживался единой точки зрения и "противостоял эскалации со стороны России".
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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