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Глава МИД Германии Бербок заявила о несоответствии "Северного потока – 2" нормам ЕС

Процесс сертификации газопровода продолжается, заметила она, также обратив внимание на остающиеся открытыми вопросы безопасности этого проекта.

12 декабря, 21:33
<p>Анналена Бербок. Фото © ТАСС / Kay Nietfeld</p>

Анналена Бербок. Фото © ТАСС / Kay Nietfeld

В данный момент "Северный поток – 2" не может быть одобрен, так как газопровод пока не соответствует предписаниям Евросоюза. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Об этом мы дискутировали в рамках коалиционных переговоров и прописали в коалиционном договоре, что к энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики. Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен", — сказала Бербок в эфире телеканала ZDF.

Перекачка газа станет возможной только после того, как "Северный поток – 2" одобрит германский регулятор, который проверяет проект на соответствие газовой директиве ЕС. Бербок уточнила, что вопросы безопасности по этому проекту остаются открытыми.

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Премьер Польши заявил, что не допустит запуска "Северного потока – 2"

Ранее Лайф рассказывал, что главу МИД ФРГ Бербок призвали занять чёткую позицию по "Северному потоку – 2". Отмечается, что в ситуации вокруг Украины очень важно, чтобы Запад придерживался единой точки зрения и "противостоял эскалации со стороны России".

Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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