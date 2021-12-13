Глава МИД Германии Бербок заявила о несоответствии "Северного потока – 2" нормам ЕС

В данный момент "Северный поток – 2" не может быть одобрен, так как газопровод пока не соответствует предписаниям Евросоюза. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Об этом мы дискутировали в рамках коалиционных переговоров и прописали в коалиционном договоре, что к энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики. Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен", — сказала Бербок в эфире телеканала ZDF.

Перекачка газа станет возможной только после того, как "Северный поток – 2" одобрит германский регулятор, который проверяет проект на соответствие газовой директиве ЕС. Бербок уточнила, что вопросы безопасности по этому проекту остаются открытыми.