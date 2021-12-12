Борис Джонсон предупредил соотечественников о лавинообразном наступлении "омикрона"

Великобритании следует готовиться к лавинообразному наступлению нового штамма коронавируса "омикрон". С таким предупреждением в своём обращении к нации выступил британский премьер-министр Борис Джонсон.

Как пишет The Guardian, для эффективной борьбы с новой разновидностью инфекции необходимо сделать третью дозу прививки. По мнению Джонсона, тянуть с этим не стоит, а следует как можно скорее пройти ревакцинацию.

"Я знаю, что некоторые люди предлагают подождать и выяснить, нужна ли ревакцинация. Вдруг новый штамм не столь суров. Мой ответ: ревакцинация нужна. Не думайте, что "омикрон" вам не навредит. Вы или ваши близкие могут тяжело заболеть. В ЮАР за неделю число госпитализаций выросло вдвое. И там, и в Великобритании есть госпитализированные с "омикроном", — сказал Джонсон.

Премьер Великобритании также подчеркнул, что, даже если новый штамм будет не столь тяжёлым, его быстрое распространение всё равно создаст слишком большую нагрузку на национальную систему здравоохранения.