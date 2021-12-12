Борис Джонсон предупредил соотечественников о лавинообразном наступлении "омикрона"
Премьер призвал всех пройти ревакцинацию и подчеркнул, что быстрое распространение нового штамма может создать слишком большую нагрузку на национальную систему здравоохранения.
Борис Джонсон. Фото © ТАСС/РА
Великобритании следует готовиться к лавинообразному наступлению нового штамма коронавируса "омикрон". С таким предупреждением в своём обращении к нации выступил британский премьер-министр Борис Джонсон.
Как пишет The Guardian, для эффективной борьбы с новой разновидностью инфекции необходимо сделать третью дозу прививки. По мнению Джонсона, тянуть с этим не стоит, а следует как можно скорее пройти ревакцинацию.
"Я знаю, что некоторые люди предлагают подождать и выяснить, нужна ли ревакцинация. Вдруг новый штамм не столь суров. Мой ответ: ревакцинация нужна. Не думайте, что "омикрон" вам не навредит. Вы или ваши близкие могут тяжело заболеть. В ЮАР за неделю число госпитализаций выросло вдвое. И там, и в Великобритании есть госпитализированные с "омикроном", — сказал Джонсон.
Премьер Великобритании также подчеркнул, что, даже если новый штамм будет не столь тяжёлым, его быстрое распространение всё равно создаст слишком большую нагрузку на национальную систему здравоохранения.
Ранее Лайф рассказывал, что британские учёные спрогнозировали вероятное число смертей от омикрон-штамма. Авторы исследования пришли к выводу, что, если не принять дополнительных мер, эта разновидность вируса может вызвать новую волну циркуляции инфекции.
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