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В ВОЗ предупредили о рисках крайней бедности для 500 млн человек из-за пандемии ковида

Впервые за десять лет снизился охват населения иммунизацией, а смертность от туберкулёза и малярии выросла, заметили в организации.

12 декабря, 20:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Свыше 500 миллионов человек могут оказаться в статусе крайней бедности из-за пандемии коронавируса. Как подчеркнули во Всемирной организации здравоохранения и Всемирном банке, пандемия затормозила процесс человечества в вопросе всеобщего доступа к услугам здравоохранения.

В своих докладах организации утверждают, что пандемия привела к сбоям в оказании медицинских услуг и вызвала чрезмерное напряжение в системах охраны здоровья. Из-за этого впервые за десять лет снизился охват населения иммунизацией, а смертность от туберкулёза и малярии выросла.

"Пандемия CoViD-19, скорее всего, остановит продолжавшийся два десятилетия глобальный прогресс в направлении всеобщего охвата услугами здравоохранения", уверены в организациях.

В ВОЗ считают омикрон-штамм ковида менее опасным в сравнении с "дельтой"

В ВОЗ считают омикрон-штамм ковида менее опасным в сравнении с "дельтой"

Отмечается, что сейчас человечество столкнулось с наихудшим с 1930-х годов кризисом: стало сложнее платить за лечение, а такая ситуация в целом толкает более полумиллиарда людей в крайнюю бедность, потому что им приходится платить за эти услуги из своего кармана.

А ранее Лайф рассказывал, что в ВОЗ назвали непривитых людей основными распространителями вируса. Там указали на важность соблюдения всех профилактических мер, включая ношение масок и проветривание помещений.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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