В ВОЗ предупредили о рисках крайней бедности для 500 млн человек из-за пандемии ковида
Впервые за десять лет снизился охват населения иммунизацией, а смертность от туберкулёза и малярии выросла, заметили в организации.
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Свыше 500 миллионов человек могут оказаться в статусе крайней бедности из-за пандемии коронавируса. Как подчеркнули во Всемирной организации здравоохранения и Всемирном банке, пандемия затормозила процесс человечества в вопросе всеобщего доступа к услугам здравоохранения.
В своих докладах организации утверждают, что пандемия привела к сбоям в оказании медицинских услуг и вызвала чрезмерное напряжение в системах охраны здоровья. Из-за этого впервые за десять лет снизился охват населения иммунизацией, а смертность от туберкулёза и малярии выросла.
"Пандемия CoViD-19, скорее всего, остановит продолжавшийся два десятилетия глобальный прогресс в направлении всеобщего охвата услугами здравоохранения", — уверены в организациях.
Отмечается, что сейчас человечество столкнулось с наихудшим с 1930-х годов кризисом: стало сложнее платить за лечение, а такая ситуация в целом толкает более полумиллиарда людей в крайнюю бедность, потому что им приходится платить за эти услуги из своего кармана.
А ранее Лайф рассказывал, что в ВОЗ назвали непривитых людей основными распространителями вируса. Там указали на важность соблюдения всех профилактических мер, включая ношение масок и проветривание помещений.
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