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Володин: Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения

Госдума рассмотрит этот вопрос на заседании в понедельник, уточнил спикер нижней палаты парламента, напомнив также слова президента России.

12 декабря, 21:19
<p>Фото © ТАСС / Максим Киселёв</p>

Фото © ТАСС / Максим Киселёв

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной думы с правительством на основе учёта мнений регионов и обращений граждан", — подчеркнул он в телеграм-канале, заметив, что благодаря обратной связи замечания были услышаны.

Володин объяснил, от чего зависит решение о введении QR-кодов в общественных местах

Володин объяснил, от чего зависит решение о введении QR-кодов в общественных местах

Володин напомнил слова президента России Владимира Путина, заявившего о недопустимости опрометчивых решений при принятии закона. Нижняя палата парламента обсудит вопрос снятия с повести законопроекта на заседании в понедельник.

Ранее Лайф рассказывал, что глава СПЧ Валерий Фадеев предложил выдавать QR-коды всем гражданам с высоким титром антител. Он отметил, что соответствующей статистики нет, но, вероятно, таких людей миллионы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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