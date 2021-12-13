Володин: Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения
Госдума рассмотрит этот вопрос на заседании в понедельник, уточнил спикер нижней палаты парламента, напомнив также слова президента России.
Фото © ТАСС / Максим Киселёв
Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной думы с правительством на основе учёта мнений регионов и обращений граждан", — подчеркнул он в телеграм-канале, заметив, что благодаря обратной связи замечания были услышаны.
Володин напомнил слова президента России Владимира Путина, заявившего о недопустимости опрометчивых решений при принятии закона. Нижняя палата парламента обсудит вопрос снятия с повести законопроекта на заседании в понедельник.
Ранее Лайф рассказывал, что глава СПЧ Валерий Фадеев предложил выдавать QR-коды всем гражданам с высоким титром антител. Он отметил, что соответствующей статистики нет, но, вероятно, таких людей миллионы.
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