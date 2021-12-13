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Регион
Опубликовано 13 декабря 2021, 00:19

Володин: Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения

Фото © ТАСС / Максим Киселёв

Фото © ТАСС / Максим Киселёв

Госдума рассмотрит этот вопрос на заседании в понедельник, уточнил спикер нижней палаты парламента, напомнив также слова президента России.

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной думы с правительством на основе учёта мнений регионов и обращений граждан", — подчеркнул он в телеграм-канале, заметив, что благодаря обратной связи замечания были услышаны.

Володин объяснил, от чего зависит решение о введении QR-кодов в общественных местах
Володин объяснил, от чего зависит решение о введении QR-кодов в общественных местах

Володин напомнил слова президента России Владимира Путина, заявившего о недопустимости опрометчивых решений при принятии закона. Нижняя палата парламента обсудит вопрос снятия с повестки законопроекта на заседании в понедельник.

Ранее Лайф рассказывал, что глава СПЧ Валерий Фадеев предложил выдавать QR-коды всем гражданам с высоким титром антител. Он отметил, что соответствующей статистики нет, но, вероятно, таких людей миллионы.

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Артур Лапсаков
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