Глава МИД ФРГ Бербок заявила о важности переговоров с Россией по Украине
Она уверена, что суверенитет Незалежной является основой для любых действий со стороны Европейского союза.
Анналена Бербок. Фото © ТАСС / АР
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что переговоры с Россией важны для необходимости урегулировать ситуацию на Украине. Об этом она сказала в эфире телеканала ZDF.
По словам Бербок, суверенитет Незалежной является основой для любых действий со стороны Евросоюза. При этом она подчеркнула, что двери для переговоров открыты в любое время.
"Важно совместно с Россией вернуться за стол переговоров, по возможности — в "нормандском формате", — сказала глава германской дипломатии.
А ранее Лайф рассказывал, что канцлер ФРГ заявил о необходимости активизации "нормандского формата". Олаф Шольц уточнил необходимость использования всех возможностей для деэскалации конфликта на юго-востоке Украины.
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