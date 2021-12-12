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Глава МИД ФРГ Бербок заявила о важности переговоров с Россией по Украине

Она уверена, что суверенитет Незалежной является основой для любых действий со стороны Европейского союза.

12 декабря, 20:48
<p>Анналена Бербок. Фото © ТАСС / АР</p>

Анналена Бербок. Фото © ТАСС / АР

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что переговоры с Россией важны для необходимости урегулировать ситуацию на Украине. Об этом она сказала в эфире телеканала ZDF.

По словам Бербок, суверенитет Незалежной является основой для любых действий со стороны Евросоюза. При этом она подчеркнула, что двери для переговоров открыты в любое время.

"Важно совместно с Россией вернуться за стол переговоров, по возможности — в "нормандском формате", — сказала глава германской дипломатии.

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А ранее Лайф рассказывал, что канцлер ФРГ заявил о необходимости активизации "нормандского формата". Олаф Шольц уточнил необходимость использования всех возможностей для деэскалации конфликта на юго-востоке Украины.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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