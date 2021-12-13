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Президент ЮАР заразился коронавирусом

Сейчас 69-летний Рамафоса находится в "хорошем настроении" и под наблюдением специалистов военно-медицинской службы сил обороны.

12 декабря, 21:07
<p>Сирил Рамафоса. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/PresidencyZA/status/1457573556800327683%5C" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PresidencyZA</a></p>

Сирил Рамафоса. Фото © Twitter / PresidencyZA

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заболел коронавирусом и ушёл на самоизоляцию. Полномочия главы государства временно переданы вице-президенту Дэвиду Мабузе.

"Президент Сирил Рамафоса получает лечение от слабых симптомов CoViD-19 после того, как получил положительный результат теста на вирусную инфекцию сегодня, в воскресенье", — сообщает канцелярия президента ЮАР в "Твиттере".

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Людям, которые контактировали с президентом, рекомендуется следить за симптомами или сдавать анализы, пишет администрация. Лидер страны почувствовал себя плохо после участия в мероприятии в Кейптауне. Сейчас он уже в "хорошем настроении" и находится под наблюдением специалистов военно-медицинской службы сил обороны, при этом президент был вакцинирован от ковида. Сам Рамафоса убеждён в том, что его болезнь служит "предостережением для всех людей, которые должны быть вакцинированы и сохранять бдительность в отношении коронавируса".

Ранее в США заявили, что омикрон-штамм чаще поражает полностью привитых от ковида. В регуляторе CDC отметили, что большинство заболевших переносили инфекцию в лёгкой форме. Такое течение болезни специалисты объясняют тем, что пациенты были вакцинированы.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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