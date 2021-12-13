Президент ЮАР заразился коронавирусом

Людям, которые контактировали с президентом, рекомендуется следить за симптомами или сдавать анализы, пишет администрация. Лидер страны почувствовал себя плохо после участия в мероприятии в Кейптауне. Сейчас он уже в "хорошем настроении" и находится под наблюдением специалистов военно-медицинской службы сил обороны, при этом президент был вакцинирован от ковида. Сам Рамафоса убеждён в том, что его болезнь служит "предостережением для всех людей, которые должны быть вакцинированы и сохранять бдительность в отношении коронавируса".