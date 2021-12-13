Президент ЮАР заразился коронавирусом
Сейчас 69-летний Рамафоса находится в "хорошем настроении" и под наблюдением специалистов военно-медицинской службы сил обороны.
Сирил Рамафоса. Фото © Twitter / PresidencyZA
Президент ЮАР Сирил Рамафоса заболел коронавирусом и ушёл на самоизоляцию. Полномочия главы государства временно переданы вице-президенту Дэвиду Мабузе.
"Президент Сирил Рамафоса получает лечение от слабых симптомов CoViD-19 после того, как получил положительный результат теста на вирусную инфекцию сегодня, в воскресенье", — сообщает канцелярия президента ЮАР в "Твиттере".
Людям, которые контактировали с президентом, рекомендуется следить за симптомами или сдавать анализы, пишет администрация. Лидер страны почувствовал себя плохо после участия в мероприятии в Кейптауне. Сейчас он уже в "хорошем настроении" и находится под наблюдением специалистов военно-медицинской службы сил обороны, при этом президент был вакцинирован от ковида. Сам Рамафоса убеждён в том, что его болезнь служит "предостережением для всех людей, которые должны быть вакцинированы и сохранять бдительность в отношении коронавируса".
Ранее в США заявили, что омикрон-штамм чаще поражает полностью привитых от ковида. В регуляторе CDC отметили, что большинство заболевших переносили инфекцию в лёгкой форме. Такое течение болезни специалисты объясняют тем, что пациенты были вакцинированы.
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