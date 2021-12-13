Лавров обсудил с главой МИД ЮАР организацию помощи в борьбе с ковидом
Министры рассмотрели моменты, связанные с доставкой в республику российских специалистов и грузов.
Фото © МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД ЮАР Наледи Пандор оказание Россией помощи республике в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщили в МИД РФ.
"Обсуждены вопросы, касающиеся доставки в ЮАР российских грузов, связанных с укреплением позиций южноафриканских коллег в борьбе с коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что в соответствии с договорённостью, достигнутой в ходе телефонного разговора президентов России и ЮАР, рассмотрены конкретные параметры организации прибытия самолёта с российскими специалистами и медицинской лабораторией.
А ранее Лайф рассказывал, что президент ЮАР заразился коронавирусом. Сейчас 69-летний Рамафоса находится в "хорошем настроении" и под наблюдением специалистов военно-медицинской службы сил обороны.
Комментариев: 0