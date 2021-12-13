Каждый третий россиянин не знал, что 31 декабря объявлено выходным днём

Треть россиян не слышала о том, что 31 декабря 2021 года объявлено выходным днём. Такие результаты показал опрос, проведённый сервисом "Работа.ру", результаты которого приводит РИА "Новости".

Сразу 15% респондентов признались, что им придётся работать в последний день года, большинство из них трудится в сфере ретейла (80%). Ещё 11% опрошенных выйдут на неполный рабочий день, в основном это сотрудники транспорта и логистики (68%). При этом в прошлые годы работающие 31-го числа встречались чаще, отметили авторы опроса.

Среди занятий 31 декабря самым популярным стало приготовление угощений для новогоднего стола (45%), ещё 29% планируют просто отдыхать и ждать праздника. Столько же участников исследования будут смотреть праздничные фильмы, а 23% займутся уборкой. Украшать квартиру планирует 15% респондентов, а приобретать подарки — 11%.

Каждый десятый планирует хорошенько выспаться перед новогодней ночью, часть людей пойдёт в гости (9%), а 8% отправятся гулять. В графе "другое" отвечающие выбирали поход в театр или детское новогоднее представление, а некоторые и вовсе не определились с занятием в последний день года.