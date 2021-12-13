Юрист Кучембаев рассказал, когда детей освободят от налога при продаже жилья

При продаже жилья или доли в нём родители или законные опекуны обязаны платить налог на доход физических лиц за детей, однако существуют основания, когда этого делать не нужно. О них рассказал руководитель юридического агентства "Кучембаев и партнёры" Алмаз Кучембаев, слова которого приводит РИА "Новости".

Во-первых, это срок владения жильём, который составляет пять или более лет, а если объект был унаследован, подарен близким родственником, приватизирован или получен по договору пожизненного содержания с иждивением, то необходимый срок владения при уплате налога составляет три года. Во-вторых, от уплаты НДФЛ родители освобождаются, когда на несовершеннолетнего распространяется стандартный ежегодный налоговый вычет. В-третьих, сумму налога можно уменьшить, если доли детей не только не продавались, но и покупались, тогда работает принцип "доходы минус расходы", советует юрист.

Также Кучембаев напомнил, что в конце ноября в Налоговый кодекс были внесены правки, предполагающие освобождение от налога с продажи квартиры или дома независимо от срока владения, если в семье не менее двух детей, не достигших 18-летия, а также если в календарном году, когда была продана жилплощадь, либо не позднее 30 апреля следующего календарного года была приобретена новая квартира. Кроме того, должно совпасть ещё несколько условий, в частности отсутствие у семьи жилья, площадь которого превышает размер купленного взамен проданного.

"Таким образом, налогом будут теперь облагаться только детские доли в семье с одним ребёнком при улучшении жилищных условий. И все случаи простой продажи, когда новая квартира не покупается", — заключил он.