Опрос показал, что лишь 15% россиян смогут прожить на сбережения более полугода

Лишь 15% жителей России смогли бы прожить на сбережения более полугода, на год накопленных денег хватит только у 7%. Такие данные показало исследование сервиса SuperJob, результаты которого приводит РБК.

Никаких сбережений нет сразу у 43% респондентов, но чаще всего об этом заявляли люди с доходом менее 50 тысяч рублей (51%). Всего же авторы исследования выделили три группы: доход менее 50 тысяч, от 50 до 70 тысяч и от 80 тысяч рублей. Отмечается, что в 2020-м и 2019-м об отсутствии сбережений сообщало 40% опрошенных, а вот в 2008 году их не было у 26%.

Не планируют будущие доходы и траты 34% участников опроса, что на 13% больше, чем в 2019-м. Тут отрицательный ответ также давали в основном люди, получающие ниже 50 тысяч. Ещё 38% планируют их на срок менее полугода, а 17% — на полгода – год. Всего в исследовании участвовало 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.