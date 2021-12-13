Долги россиян для списания по банкротству превысили два миллиарда рублей
А количество одобренных заявлений растёт и уже достигло почти шести тысяч с момента появления такой возможности.
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Общая сумма долгов россиян, заявленных гражданами к списанию, превысила два миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов.
В беседе с "Известиями" он подчеркнул, что пока от обязательств на 1,23 миллиарда освободилось более трёх с половиной тысяч человек. По оставшимся заявлениям ещё не прошёл шестимесячный срок, но по его истечении долги также будут списаны. Всего же с момента появления подобной возможности в сентябре 2020 года ею воспользовалось порядка шести тысяч граждан.
"По итогам ноября доля запущенных процедур от общего количества обратившихся в МФЦ увеличилась до 54%", — рассказал Торосов.
Как уточнили в проекте "Федресурс", средняя сумма долга завершённых производств составляет 351,4 тысячи рублей. Руководитель проекта Алексей Юхнин также заметил, что доля возбуждённых процедур к поданным заявлениям выросла до 54% в ноябре 2021-го против 30% годом ранее.
А ранее Лайф рассказывал, что кредитные истории россиян дополнят сведениями о покупках в рассрочку. Предполагается, что это позволит лучше понимать финансовую нагрузку заёмщика и его способность вовремя гасить долги.
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