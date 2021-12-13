Долги россиян для списания по банкротству превысили два миллиарда рублей

В беседе с "Известиями" он подчеркнул, что пока от обязательств на 1,23 миллиарда освободилось более трёх с половиной тысяч человек. По оставшимся заявлениям ещё не прошёл шестимесячный срок, но по его истечении долги также будут списаны. Всего же с момента появления подобной возможности в сентябре 2020 года ею воспользовалось порядка шести тысяч граждан.