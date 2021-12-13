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Японский премьер Кисида пока не видел привидений в своей резиденции

Он стал первым за десять лет главой кабмина, переехавшим в резиденцию, окутанную мифами и легендами о живущих там призраках.

13 декабря, 03:21
<p>Фумио Кисида. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фумио Кисида. Фото © ТАСС / ЕРА

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что пока не видел привидений в своей официальной резиденции, куда переехал 12 декабря. Об этом он рассказал на встрече с журналистами.

"Я чувствую, что хорошо выспался. Привидений пока не видел", — сказал с улыбкой глава кабмина.

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Кисида стал первым за 10 лет переехавшим в резиденцию японским премьером

Здание резиденции окутано большим количеством слухов и городских легенд, часть из которых связана как раз с привидениями. Так, супруга Цутому Хаты, возглавлявшего правительство в 1994 году, писала в своей книге, что чувствовала в доме странную атмосферу и озноб, а также видела белую фигуру возле пруда. Ёсиро Мори, премьер-министр Японии с 2000 по 2001 год, рассказывал о звуках поворачивающихся дверных ручек по ночам. Своему преемнику Дзюнъитиро Коидзуми Мори советовал быть осторожным с привидениями в резиденции.

Напомним, 4 октября парламент Японии утвердил 64-летнего Фумио Кисиду на пост премьер-министра страны. В тот же день он сформировал свой кабинет. Позднее посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки сообщил, что новый премьер достиг принципиальной договорённости о встрече с Владимиром Путиным, однако заметил, что говорить о какой-то конкретной дате преждевременно.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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