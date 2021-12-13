Японский премьер Кисида пока не видел привидений в своей резиденции

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что пока не видел привидений в своей официальной резиденции, куда переехал 12 декабря. Об этом он рассказал на встрече с журналистами.

Здание резиденции окутано большим количеством слухов и городских легенд, часть из которых связана как раз с привидениями. Так, супруга Цутому Хаты, возглавлявшего правительство в 1994 году, писала в своей книге, что чувствовала в доме странную атмосферу и озноб, а также видела белую фигуру возле пруда. Ёсиро Мори, премьер-министр Японии с 2000 по 2001 год, рассказывал о звуках поворачивающихся дверных ручек по ночам. Своему преемнику Дзюнъитиро Коидзуми Мори советовал быть осторожным с привидениями в резиденции.