В Финляндии пообещали, что Санта-Клаус вовремя доставит все подарки
В кабмине страны уточнили, что запряжённые оленями сани волшебника освобождаются от наложенных в период пандемии ограничений на поездки.
Фото © Pixabay
Правительство Финляндии пообещало, что Санта-Клаус своевременно доставит подарки детям, независимо от ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба кабмина страны.
Отмечается, что маршрут волшебника включает в себя места по всему миру, а запряжённые оленями сани освобождаются от наложенных в период пандемии ограничений на поездки.
"Санта, миссис Клаус и их эльфы обычно не подвержены болезням, но тем не менее все они полностью вакцинированы. Когда появилась вакцина против CoViD-19, они сразу же сказали да прививке", — рассказали в финском правительстве.
А ранее Лайф сообщал, что российский Дед Мороз привился от ковида. Спустя два дня новогодний волшебник отпраздновал свой день рождения и отправился в тур по стране.
Комментариев: 0