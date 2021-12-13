В Финляндии пообещали, что Санта-Клаус вовремя доставит все подарки

Правительство Финляндии пообещало, что Санта-Клаус своевременно доставит подарки детям, независимо от ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба кабмина страны.

Отмечается, что маршрут волшебника включает в себя места по всему миру, а запряжённые оленями сани освобождаются от наложенных в период пандемии ограничений на поездки.

"Санта, миссис Клаус и их эльфы обычно не подвержены болезням, но тем не менее все они полностью вакцинированы. Когда появилась вакцина против CoViD-19, они сразу же сказали да прививке", — рассказали в финском правительстве.