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В Финляндии пообещали, что Санта-Клаус вовремя доставит все подарки

В кабмине страны уточнили, что запряжённые оленями сани волшебника освобождаются от наложенных в период пандемии ограничений на поездки.

13 декабря, 02:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Правительство Финляндии пообещало, что Санта-Клаус своевременно доставит подарки детям, независимо от ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба кабмина страны.

Отмечается, что маршрут волшебника включает в себя места по всему миру, а запряжённые оленями сани освобождаются от наложенных в период пандемии ограничений на поездки.

"Санта, миссис Клаус и их эльфы обычно не подвержены болезням, но тем не менее все они полностью вакцинированы. Когда появилась вакцина против CoViD-19, они сразу же сказали да прививке", — рассказали в финском правительстве.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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