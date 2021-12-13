Глава Евросовета встретился с Тихановской и рассказал о будущем Белоруссии
Шарль Мишель также заметил, что ЕС выделит дополнительные 15 млн евро в качестве поддержки неправительственных организаций и СМИ, вещающих на республику из-за границы.
Фото © Instagram / Шарль Мишель
Глава Евросовета Шарль Мишель принял в Брюсселе делегацию белорусской оппозиции во главе с бывшим кандидатом на выборах президента республики Светланой Тихановской. Он заявил, что уже на следующем саммите программы Восточного партнёрства в 2022 году в кресле лидера Белоруссии надеется увидеть "демократически избранного президента".
"Мы поддерживаем вас сейчас и будем делать это в будущем", — приводится обращение к Тихановской и её сторонникам в аккаунте Шарля Мишеля в "Инстаграме".
Глава Евросовета рассказал, что ЕС выделит дополнительные 15 миллионов евро в качестве поддержки неправительственных организаций и СМИ, вещающих на Белоруссию из-за границы. Также Мишель повторил весь набор обвинений против Минска.
"Мы продолжаем требовать от режима ответственности за грубые нарушения прав и свобод человека. Ситуация остаётся приоритетной в нашей повестке дня", — заявил он.
Те же тезисы изложили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, встретившись с белорусскими оппозиционерами.
Ранее Лайф писал, что Александр Лукашенко не исключил досрочных президентских выборов в Белоруссии. Кроме того, после принятия на референдуме обновлённой конституции страны необходимо будет переизбрать все органы власти.
Напомним, в августе прошлого года Александр Лукашенко одержал победу на президентских выборах с большим отрывом от лидера местной оппозиции Светланы Тихановской. Итоги голосования вызвали волну протестов в стране. Оппозиционные силы не признали прозрачности выборов и вышли на массовые митинги, которые стали проходить каждые выходные. В первые дни протесты сопровождались массовыми стычками с правоохранителями.
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