Глава Евросовета встретился с Тихановской и рассказал о будущем Белоруссии

Глава Евросовета Шарль Мишель принял в Брюсселе делегацию белорусской оппозиции во главе с бывшим кандидатом на выборах президента республики Светланой Тихановской. Он заявил, что уже на следующем саммите программы Восточного партнёрства в 2022 году в кресле лидера Белоруссии надеется увидеть "демократически избранного президента".

"Мы поддерживаем вас сейчас и будем делать это в будущем", — приводится обращение к Тихановской и её сторонникам в аккаунте Шарля Мишеля в "Инстаграме".

Глава Евросовета рассказал, что ЕС выделит дополнительные 15 миллионов евро в качестве поддержки неправительственных организаций и СМИ, вещающих на Белоруссию из-за границы. Также Мишель повторил весь набор обвинений против Минска.

"Мы продолжаем требовать от режима ответственности за грубые нарушения прав и свобод человека. Ситуация остаётся приоритетной в нашей повестке дня", — заявил он.

Те же тезисы изложили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, встретившись с белорусскими оппозиционерами.

Ранее Лайф писал, что Александр Лукашенко не исключил досрочных президентских выборов в Белоруссии. Кроме того, после принятия на референдуме обновлённой конституции страны необходимо будет переизбрать все органы власти.