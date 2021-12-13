Гинцбург предположил, что омикрон-штамм ковида вытеснит "дельту"

Учитывая сообщения из ЮАР, вполне вероятно, что омикрон-штамм коронавируса вытеснит "дельту". Такое предположение сделал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Появляются сообщения, что в Южной Африке вытесняет. И довольно быстро. Поэтому всё возможно", — приводит его слова РИА "Новости".