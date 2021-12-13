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Гинцбург предположил, что омикрон-штамм ковида вытеснит "дельту"

Глава центра Гамалеи сделал такое предположение, основываясь на данных, поступающих из ЮАР.

13 декабря, 01:43
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Учитывая сообщения из ЮАР, вполне вероятно, что омикрон-штамм коронавируса вытеснит "дельту". Такое предположение сделал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Появляются сообщения, что в Южной Африке вытесняет. И довольно быстро. Поэтому всё возможно", — приводит его слова РИА "Новости".

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Ранее Гинцбург озвучил сроки проверки эффективности "Спутника V" против омикрон-штамма ковида. Центр Гамалеи уже получил образец нового варианта коронавируса от прибывших из ЮАР заражённых россиян.

Напомним, 6 декабря стало известно, что в России выявили первые два случая заражения штаммом "омикрон". Заболевшими оказались россияне, вернувшиеся из ЮАР на родину. Всего же около ста человек, прибывших в Россию из африканской страны, находятся в обсерваторе с подозрением на коронавирус, 24 из них госпитализированы.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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