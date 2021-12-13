Устроивший скандал в Донбассе замглавы МВД Украины Гогилашвили попал в базу "Миротворец"

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили включён в базу "Миротворец". Это произошло после того, как он устроил скандал на одном из блокпостов в Донбассе.

Согласно данным ресурса, Гогилашвили обвиняют в "нападении на полицейских, исполняющих служебные обязанности", "присвоении полномочий в попытке руководства сотрудниками Национальной полиции Украины", а также в "нарушении законодательства Украины о гражданстве". Кроме того, заявляется, что у Гогилашвили якобы есть паспорт гражданина РФ, выданный 4 июля 2012 года в Ростовской области.