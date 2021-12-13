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Устроивший скандал в Донбассе замглавы МВД Украины Гогилашвили попал в базу "Миротворец"

Его обвиняют в нападении на полицейских и нарушении законодательства Незалежной. Также утверждается, что у чиновника есть паспорт РФ.

13 декабря, 01:19
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%93%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-107650465096495/?__tn__=,d-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Александр Гогилашвили</a></p>

Фото © Facebook / Александр Гогилашвили

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили включён в базу "Миротворец". Это произошло после того, как он устроил скандал на одном из блокпостов в Донбассе.

Согласно данным ресурса, Гогилашвили обвиняют в "нападении на полицейских, исполняющих служебные обязанности", "присвоении полномочий в попытке руководства сотрудниками Национальной полиции Украины", а также в "нарушении законодательства Украины о гражданстве". Кроме того, заявляется, что у Гогилашвили якобы есть паспорт гражданина РФ, выданный 4 июля 2012 года в Ростовской области.

Зеленский просит уволить замглавы МВД Гогилашвили за скандал у блокпоста в Донбассе

Зеленский просит уволить замглавы МВД Гогилашвили за скандал у блокпоста в Донбассе

Лайф напоминает, что скандал у блокпоста в Донбассе случился 11 декабря. Автомобиль Гогилашвили не остановился по требованию полицейских, а проехал чуть дальше. После этого замглавы МВД начал в грубой форме беседовать с правоохранителями и настаивал, что они должны знать его в лицо. Глава МВД Украины потребовал отстранить своего зама после произошедшего. Он пообещал лично изучить все детали случившегося и "принять управленческие решения".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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