Устроивший скандал в Донбассе замглавы МВД Украины Гогилашвили попал в базу "Миротворец"
Его обвиняют в нападении на полицейских и нарушении законодательства Незалежной. Также утверждается, что у чиновника есть паспорт РФ.
Фото © Facebook / Александр Гогилашвили
Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили включён в базу "Миротворец". Это произошло после того, как он устроил скандал на одном из блокпостов в Донбассе.
Согласно данным ресурса, Гогилашвили обвиняют в "нападении на полицейских, исполняющих служебные обязанности", "присвоении полномочий в попытке руководства сотрудниками Национальной полиции Украины", а также в "нарушении законодательства Украины о гражданстве". Кроме того, заявляется, что у Гогилашвили якобы есть паспорт гражданина РФ, выданный 4 июля 2012 года в Ростовской области.
Лайф напоминает, что скандал у блокпоста в Донбассе случился 11 декабря. Автомобиль Гогилашвили не остановился по требованию полицейских, а проехал чуть дальше. После этого замглавы МВД начал в грубой форме беседовать с правоохранителями и настаивал, что они должны знать его в лицо. Глава МВД Украины потребовал отстранить своего зама после произошедшего. Он пообещал лично изучить все детали случившегося и "принять управленческие решения".
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