Спасатели поднимают на поверхность тело последнего погибшего на шахте "Листвяжная"
Результат трагедии — 51 жертва: пять горноспасателей и 46 горняков.
Спасатели обнаружили в шахте "Листвяжная" тело последнего погибшего шахтёра, его поднимают на поверхность. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.
"Горноспасатели ВГСЧ МЧС России поднимают тело последнего погибшего шахтёра на шахте "Листвяжная", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — 5 горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Лидер РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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