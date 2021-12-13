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Спасатели поднимают на поверхность тело последнего погибшего на шахте "Листвяжная"

Результат трагедии — 51 жертва: пять горноспасателей и 46 горняков.

13 декабря, 01:00
<p>Фото © <a href="https://42.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4629252#group=group-1&photo=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС по Кемеровской области</a></p>

Фото © ГУ МЧС по Кемеровской области

Спасатели обнаружили в шахте "Листвяжная" тело последнего погибшего шахтёра, его поднимают на поверхность. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

"Горноспасатели ВГСЧ МЧС России поднимают тело последнего погибшего шахтёра на шахте "Листвяжная", — написал он в телеграм-канале.

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Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — 5 горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Лидер РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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