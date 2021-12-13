Тысячи людей остались без крова из-за сильнейших наводнений в Бразилии
Уже известно о семи жертвах, всего же из-за непогоды пострадали несколько десятков тысяч граждан.
Фото © Twitter / Linda
Семь человек погибли и больше сотни получили различные травмы в результате сильных дождей и наводнений в Бразилии. Кроме того, тысячи людей остались без крова, сообщает портал UOL.
Дожди обрушились на юг штата Баия и вызвали сильные наводнения. Жильё потеряли 3700 граждан, погибли пятеро, а в целом непогода затронула 70 тысяч человек. В штате Минас-Жерайс погибли два человека, без крыши над головой остались почти две тысячи жителей, а пострадали 15 тысяч.
Наводнения были вызваны внетропическим циклоном, образовавшимся на южном побережье страны — дожди вызвали 450 мм осадков на крайнем юге Баии в середине недели. Власти уже называют эти наводнения самыми сильными за последние 35 лет.
А ранее Лайф рассказывал, что в Индии из-за мощного наводнения погибли 29 человек, более 100 пропали без вести. Правительство в штате Андхра-Прадеш объявило о выплате по 500 тысяч рупий (6,7 тысячи долларов США) родственникам жертв.
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