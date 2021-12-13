Тысячи людей остались без крова из-за сильнейших наводнений в Бразилии

Семь человек погибли и больше сотни получили различные травмы в результате сильных дождей и наводнений в Бразилии. Кроме того, тысячи людей остались без крова, сообщает портал UOL.

Дожди обрушились на юг штата Баия и вызвали сильные наводнения. Жильё потеряли 3700 граждан, погибли пятеро, а в целом непогода затронула 70 тысяч человек. В штате Минас-Жерайс погибли два человека, без крыши над головой остались почти две тысячи жителей, а пострадали 15 тысяч.

Наводнения были вызваны внетропическим циклоном, образовавшимся на южном побережье страны — дожди вызвали 450 мм осадков на крайнем юге Баии в середине недели. Власти уже называют эти наводнения самыми сильными за последние 35 лет.