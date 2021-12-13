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Тысячи людей остались без крова из-за сильнейших наводнений в Бразилии

Уже известно о семи жертвах, всего же из-за непогоды пострадали несколько десятков тысяч граждан.

13 декабря, 00:26
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Lindasod" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Linda</a></p>

Фото © Twitter / Linda

Семь человек погибли и больше сотни получили различные травмы в результате сильных дождей и наводнений в Бразилии. Кроме того, тысячи людей остались без крова, сообщает портал UOL.

Дожди обрушились на юг штата Баия и вызвали сильные наводнения. Жильё потеряли 3700 граждан, погибли пятеро, а в целом непогода затронула 70 тысяч человек. В штате Минас-Жерайс погибли два человека, без крыши над головой остались почти две тысячи жителей, а пострадали 15 тысяч.

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Больше десяти человек погибло в Китае в результате мощного наводнения

Наводнения были вызваны внетропическим циклоном, образовавшимся на южном побережье страны — дожди вызвали 450 мм осадков на крайнем юге Баии в середине недели. Власти уже называют эти наводнения самыми сильными за последние 35 лет.

А ранее Лайф рассказывал, что в Индии из-за мощного наводнения погибли 29 человек, более 100 пропали без вести. Правительство в штате Андхра-Прадеш объявило о выплате по 500 тысяч рупий (6,7 тысячи долларов США) родственникам жертв.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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