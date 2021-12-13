Минтранс продолжит проработку законопроекта о QR-кодах на транспорте

Минтранс РФ продолжит проработку проекта закона в введении QR-кодов на транспорте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

"Минтранс провёл работу по его обсуждению с депутатами профильного комитета Госдумы, экспертами, перевозчиками и общественными организациями. По итогам совещаний принято совместное решение о дальнейшей проработке проекта закона", — заявили в ведомстве.

Отмечается, что это решение было принято совместно с нижней палатой парламента и с учётом позиции президента России Владимира Путина, а также консультаций министра с председателем правительства.

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заметил, что проект закона о QR-кодах в общественных местах продолжат обсуждать, ведь вопросов по нему по-прежнему много. В телеграм-канале он также указал, что снятие с рассмотрения законопроекта о цифровых кодах на транспорте стало результатом того, что мнение большинства россиян было услышано, ведь принимать подобные решения в спешке и без широкого общественного обсуждения нельзя.