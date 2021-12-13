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Синоптик Тишковец пообещал москвичам большие сугробы через неделю

По его словам, в столице продолжит действовать "погодный сэндвич" с прослойками тепла и холода.

12 декабря, 23:26
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Артём Рамазани-Зубов</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Артём Рамазани-Зубов

Потепление в Москве сменится снегопадами и морозами, а через неделю высота сугробов в столице превысит норму в два раза. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Декабрь продолжит напоминать погодный сэндвич с прослойками тепла и холода", — написал синоптик в "Инстаграмме".

По его словам, прошедшие аномальные холода в Москве сменятся потеплением, которое принесёт циклон с Атлантики. При этом температурные показатели превысят климатическую норму, однако тепло будет не критичным и потенциал прочно установившейся зимы не нарушит.

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А вот в ночь с понедельника на вторник ожидается обильный снегопад с общим количеством осадков до пяти–семи миллиметров. Благодаря этому к утру высота снежного покрова в столице подрастёт с нынешних 14–19 см до 20–25 см, что соответствует климатическим показателям первой и второй декады января. Кроме того, третья декада декабря стартует с усиления морозов, заметил синоптик.

А ранее Лайф писал, что метеоролог Леус пообещал жителям Москвы "еврозиму" в декабре. Согласно его прогнозу, погода будет облачной и преимущественно с осадками в виде снега и мокрого снега.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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