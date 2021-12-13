Синоптик Тишковец пообещал москвичам большие сугробы через неделю

Потепление в Москве сменится снегопадами и морозами, а через неделю высота сугробов в столице превысит норму в два раза. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Декабрь продолжит напоминать погодный сэндвич с прослойками тепла и холода", — написал синоптик в "Инстаграмме".

По его словам, прошедшие аномальные холода в Москве сменятся потеплением, которое принесёт циклон с Атлантики. При этом температурные показатели превысят климатическую норму, однако тепло будет не критичным и потенциал прочно установившейся зимы не нарушит.

А вот в ночь с понедельника на вторник ожидается обильный снегопад с общим количеством осадков до пяти–семи миллиметров. Благодаря этому к утру высота снежного покрова в столице подрастёт с нынешних 14–19 см до 20–25 см, что соответствует климатическим показателям первой и второй декады января. Кроме того, третья декада декабря стартует с усиления морозов, заметил синоптик.