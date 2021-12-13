В "Роснефти" ожидают положительного решения по доступу к экспорту газа

"Роснефть" рассчитывает получить доступ к экспорту газа из России. Об этом заявил первый вице-президент компании Дидье Казимиро, отметив, что это принесёт доходы в российский бюджет и одновременно будет соответствовать европейскому законодательству.

"Мы очень рассчитываем на положительное решение по данному вопросу", — сказал он в интервью газете "Ведомости".

Казимиро уверен, что подобное решение даст не только дополнительные плюсы для государственного бюджета страны, но и будет соответствовать европейским правилам торговли, обратив внимание на требования Третьего энергопакета. По его словам, нынешний энергокризис в Европе наглядно показал жизненно важную либерализацию газового рынка.

"Думаю, что было бы правильно предоставить доступ к экспортным трубопроводам независимым производителям. Либерализация газовой отрасли — положительный момент для России", — заметил Казимиро.