НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В "Роснефти" ожидают положительного решения по доступу к экспорту газа

В компании уверены, что либерализация газовой отрасли является положительным моментом для России.

12 декабря, 22:41
<p>Фото © ТАСС / Замир Усманов</p>

Фото © ТАСС / Замир Усманов

"Роснефть" рассчитывает получить доступ к экспорту газа из России. Об этом заявил первый вице-президент компании Дидье Казимиро, отметив, что это принесёт доходы в российский бюджет и одновременно будет соответствовать европейскому законодательству.

"Мы очень рассчитываем на положительное решение по данному вопросу", сказал он в интервью газете "Ведомости".

Казимиро уверен, что подобное решение даст не только дополнительные плюсы для государственного бюджета страны, но и будет соответствовать европейским правилам торговли, обратив внимание на требования Третьего энергопакета. По его словам, нынешний энергокризис в Европе наглядно показал жизненно важную либерализацию газового рынка.

Сечин предложил резервное топливо на холодную зиму — мазут

Сечин предложил резервное топливо на холодную зиму — мазут

"Думаю, что было бы правильно предоставить доступ к экспортным трубопроводам независимым производителям. Либерализация газовой отрасли — положительный момент для России", заметил Казимиро.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о поставках газа "Роснефти" в Европу прорабатывается. До этого сообщалось, что компания может поставить 10 миллиардов кубометров топлива в год через агентское соглашение с "Газпромом".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1