Премьер Польши Моравецкий раскритиковал коалиционное соглашение в Германии
Политик углядел в этом документе пункты, которые являются утопическими и небезопасными для его страны.
Матеуш Моравецкий. Фото © ТАСС / ЕРА
Некоторые пункты коалиционного соглашения в Германии являются опасной утопией. Такого мнения придерживается премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Там находится запись, относящаяся к федерализации Европы, бюрократической централизации", — сказал он после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Варшаве.
Такие концепции, по мнению польского премьера, являются утопическими и небезопасными для Польши. Он заметил, что уравниловка является нехорошими методами деятельности, а поляки ценят свой суверенитет и независимость.
А ранее Лайф рассказывал, что Польша пригрозила отказом от выплат в бюджет Евросоюза. Министр юстиции Зебро отметил, что Еврокомиссия ставит "невозможные условия", поскольку её реальной целью является смена правительства в республике.
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