НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Премьер Польши Моравецкий раскритиковал коалиционное соглашение в Германии

Политик углядел в этом документе пункты, которые являются утопическими и небезопасными для его страны.

12 декабря, 22:02
<p>Матеуш Моравецкий. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Матеуш Моравецкий. Фото © ТАСС / ЕРА

Некоторые пункты коалиционного соглашения в Германии являются опасной утопией. Такого мнения придерживается премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Там находится запись, относящаяся к федерализации Европы, бюрократической централизации", сказал он после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Варшаве.

Такие концепции, по мнению польского премьера, являются утопическими и небезопасными для Польши. Он заметил, что уравниловка является нехорошими методами деятельности, а поляки ценят свой суверенитет и независимость.

Премьер Польши заявил, что не допустит запуска "Северного потока – 2"

Премьер Польши заявил, что не допустит запуска "Северного потока – 2"

А ранее Лайф рассказывал, что Польша пригрозила отказом от выплат в бюджет Евросоюза. Министр юстиции Зебро отметил, что Еврокомиссия ставит "невозможные условия", поскольку её реальной целью является смена правительства в республике.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1