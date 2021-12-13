Премьер Польши Моравецкий раскритиковал коалиционное соглашение в Германии

Некоторые пункты коалиционного соглашения в Германии являются опасной утопией. Такого мнения придерживается премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Там находится запись, относящаяся к федерализации Европы, бюрократической централизации", — сказал он после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Варшаве.

Такие концепции, по мнению польского премьера, являются утопическими и небезопасными для Польши. Он заметил, что уравниловка является нехорошими методами деятельности, а поляки ценят свой суверенитет и независимость.