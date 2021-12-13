Рябков предупредил о тяжёлых последствиях для НАТО в случае расширения

Если НАТО продолжит расширение, то безопасность альянса не укрепится, а последствия такого шага будут тяжёлыми. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, заметив, что Москва продолжит обращать внимание на это.

"К сожалению, расширение НАТО уже давно вступило в очень резкое противоречие именно с этим постулатом. И попытки представить дело так, будто у России здесь нет права вето, — это всё попытки с негодными средствами. Мы будем стоять на своём: если оппоненты пойдут наперекор, они увидят, что их безопасность не укрепится, последствия для них будут тяжёлыми", — сказал Рябков в интервью газете "Известия".

Дипломат отметил, что безудержное расширение НАТО на протяжении последних десяти лет показало, что западные авансы, обещания и обязательства, не облечённые в правовую форму, мало чего стоят. Рябков напомнил, что советским, а потом и российским руководителям неоднократно говорили, что дальнейшего расширения НАТО на восток не будет. Тем не менее, заявил замглавы российского МИД, сейчас наблюдается противоположная ситуация.