Рябков предупредил о тяжёлых последствиях для НАТО в случае расширения
Последние десять лет показали, что западные авансы и обещания мало чего стоят, заметил замглавы МИД РФ.
Сергей Рябков. Фото © ТАСС / МИД РФ
Если НАТО продолжит расширение, то безопасность альянса не укрепится, а последствия такого шага будут тяжёлыми. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, заметив, что Москва продолжит обращать внимание на это.
"К сожалению, расширение НАТО уже давно вступило в очень резкое противоречие именно с этим постулатом. И попытки представить дело так, будто у России здесь нет права вето, — это всё попытки с негодными средствами. Мы будем стоять на своём: если оппоненты пойдут наперекор, они увидят, что их безопасность не укрепится, последствия для них будут тяжёлыми", — сказал Рябков в интервью газете "Известия".
Дипломат отметил, что безудержное расширение НАТО на протяжении последних десяти лет показало, что западные авансы, обещания и обязательства, не облечённые в правовую форму, мало чего стоят. Рябков напомнил, что советским, а потом и российским руководителям неоднократно говорили, что дальнейшего расширения НАТО на восток не будет. Тем не менее, заявил замглавы российского МИД, сейчас наблюдается противоположная ситуация.
Как писал Лайф ранее, Рябков заявил, что РФ не видит прогресса в отношениях с США, кроме запуска диалогов по безопасности. При этом Москва не намерена смешивать вопросы стабильности, безопасности и трудности двустороннего характера по визам, уточнил замглавы МИД РФ.
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