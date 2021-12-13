В России хотят перерабатывать отходы ресторанов и магазинов в удобрения

Минсельхоз и Минпромторг представят в Правительство РФ предложения по использованию в агропромышленном комплексе органических отходов. К таким относятся пищевые отходы из ресторанов и просроченные продукты из магазинов, передаёт газета "Известия".

Отходы планируется перерабатывать в удобрения, которые можно применять на полях при выращивании технических культур: льна, конопли и других. А вот просроченные продукты и отходы общепита, накопленные раздельно, можно высушить. Они станут высококачественным сырьём для кормовых добавок домашним и продуктивным животным.

Ведомства прорабатывают поручения вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что работают с другими министерствами по этому вопросу. Сейчас навоз и помёт, образующиеся при производстве животноводческой продукции, не уничтожаются и не размещаются где-либо, а становятся вторичным материальным ресурсом для производства органических удобрений, однако их использование регламентирует более 50 федеральных законов и подзаконных актов.

"Многочисленность нормативных документов, принятых различными ведомствами, неоднозначное толкование ими положений федеральных законов приводят к сложностям. Например, они возникают при оценке экологической безопасности работы животноводческих предприятий. В части случаев для сельхозпроизводителей это заканчивается крупными штрафами за несоблюдение требований", — заметили в Минсельхозе.