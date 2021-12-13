Психолог Синарёв дал совет тем, кто ненавидит зиму
Важно потреблять калорийную пищу и давать организму физические нагрузки, а вот о диетах в этот период лучше забыть.
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Если холод на улице доставляет вам лишь дискомфорт, нужно позаботиться о тепле в доме и продуманном зимнем гардеробе заранее. Об этом заявил психолог Дмитрий Синарёв.
В беседе с агентством "Прайм" он рассказал, что в зимний период нужно тщательно продумывать своё меню и делать его более разнообразным. А вот соблюдение диеты в этот момент не лучшее решение, заметил специалист.
"Калорийная — равно как и богатая витаминами — пища нам сейчас необходима как никогда. Это естественный и нормальный процесс", — утверждает Синарёв.
Психолог советует больше двигаться зимой, ведь физическая нагрузка является необходимой потребностью нашего организма, не стоит разрешать этой функции "засыпать". Помимо прочего можно проверить себя на прочность, а также физическую и психологическую выносливость. Зимой важно быть к себе добрым и заботливым, заключил Синарёв.
Ранее Лайф рассказывал, что терапевт Анастасия Луканина посоветовала москвичам налегать на пельмени в морозы. Вместе с тем зимой не стоит забывать защищать кожу, добавила медик. По её словам, необходимо использовать кремы с повышенным содержанием липидов, которые уберегут от обморожений.
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