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Психолог Синарёв дал совет тем, кто ненавидит зиму

Важно потреблять калорийную пищу и давать организму физические нагрузки, а вот о диетах в этот период лучше забыть.

12 декабря, 23:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Если холод на улице доставляет вам лишь дискомфорт, нужно позаботиться о тепле в доме и продуманном зимнем гардеробе заранее. Об этом заявил психолог Дмитрий Синарёв.

В беседе с агентством "Прайм" он рассказал, что в зимний период нужно тщательно продумывать своё меню и делать его более разнообразным. А вот соблюдение диеты в этот момент не лучшее решение, заметил специалист.

"Калорийная — равно как и богатая витаминами — пища нам сейчас необходима как никогда. Это естественный и нормальный процесс", — утверждает Синарёв.

Психолог Синарёв поделился секретом бодрого пробуждения, когда за окном темно и холодно

Психолог Синарёв поделился секретом бодрого пробуждения, когда за окном темно и холодно

Психолог советует больше двигаться зимой, ведь физическая нагрузка является необходимой потребностью нашего организма, не стоит разрешать этой функции "засыпать". Помимо прочего можно проверить себя на прочность, а также физическую и психологическую выносливость. Зимой важно быть к себе добрым и заботливым, заключил Синарёв.

Ранее Лайф рассказывал, что терапевт Анастасия Луканина посоветовала москвичам налегать на пельмени в морозы. Вместе с тем зимой не стоит забывать защищать кожу, добавила медик. По её словам, необходимо использовать кремы с повышенным содержанием липидов, которые уберегут от обморожений.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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