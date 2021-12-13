NYT: Мирные жители Сирии погибали от действий секретного спецотряда США

Удары военных США против террористов ИГИЛ* в Сирии не обходились без жертв среди мирного населения. Как утверждает газета The New York Times со ссылкой на действующих и бывших военных и сотрудников разведки, координировало действия солдат секретное спецподразделение.

Утверждается, что спецотряд под названием Talon Anvil действовал с 2014 по 2019 год и пренебрегал нормами безопасности, не всегда тщательно проверяя полученную развединформацию о расположении колонн, заминированных машин и командных центров боевиков. Небольшой отряд из 20 человек находился в засекреченных комнатах с мониторами и направлял удары военных. При их непосредственной координации было выпущено около 112 тысяч ракет и бомб, жертвами часто становились фермеры, дети и другие гражданские. По данным NYT, пилоты бомбардировщиков ВВС США иногда сомневались в приказах, которые отдавали не высокопоставленные военные, а низкоранговые представители спецназа, и отказывались сбрасывать бомбы на "густонаселённые места".

По словам бывшего советника Госдепартамента и Пентагона Ларри Льюиса, число жертв среди гражданского населения в Сирии при проведении таких ударов в десять раз превышало количество потерь при аналогичных операциях в Афганистане. При этом сотрудники ЦРУ докладывали руководству о складывающейся тревожной ситуации, однако командование игнорировало данные о росте числа жертв. Более того, деятельность группы была настолько засекречена, что официально её даже не существовало.

Как сообщал Лайф ранее, по данным The New York Times, США скрыли информацию об авиаударах в Сирии, унёсших жизни мирных жителей. По данным журналистов, силы возглавляемой Америкой коалиции с помощью бульдозера сровняли место атаки с землёй и не уведомили о случившемся высшее руководство.