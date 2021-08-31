Американский почерк: Почему убийство детей дронами США принято не замечать во всём мире Автор ТГ-канала "Старше Эдды" Герман Куликовский — о том, почему вьетнамский и югославский сценарии навсегда похоронили совесть и узаконили убийство мирных жителей и детей там, где появляются США. 30 августа, 21:40 Фото © MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES

13 гробов с американскими морпехами, покрытые звёздно-полосатыми полотнищами, прибыли в США военным бортом. Крупнейшая военная мировая держава, до этого с удивлением смотревшая на вывод собственных войск из Афганистана, который больше всего напоминает бегство, где-то переживая, а где-то и злорадствуя при виде падающих со стоек шасси самолёта афганцев, теперь потребовала крови и наказания. Никто не имеет права убивать американских солдат. Каждый, кто посмеет поднять руку на несущих свободу и демократию бойцов, должен быть уничтожен. Растерянный президент Байден, выдающий совершенно нелепые отговорки по поводу афганской катастрофы, обещает избирателю: враг будет наказан, смерть американских морпехов — отомщена. Америке срочно нужна картинка, на которой каждый может увидеть, что случается с теми, кто стреляет в морпехов.

Утром 29 августа неизвестный военнослужащий армии США получает приказ об атаке на смертника ИГИЛ, который, по данным американской разведки, вот-вот въедет на шахид-мобиле на территорию кабульского аэропорта и приведёт в действие адскую машину. Неспешно потягивая кофе из пластикового стакана, боец поднимает в воздух беспилотную машину и, находясь за десять тысяч километров от Кабула, ловит в объектив аппаратуры автомобиль, двигающийся в сторону кабульского аэропорта. Нажимает кнопку, и "Хеллфайр" сходит с подвески, неся смерть. Оператор дрона фиксирует поражение цели, наверх несётся доклад о том, что террорист-смертник уничтожен. Военное командование рапортует налогоплательщикам, что высокоточным ударом предотвращён теракт, боевик ИГИЛ* уничтожен, американские военные и мирные граждане могут чувствовать себя спокойно.

Но мы живём в век мгновенного обмена информацией. И многочисленные видеозаписи с телефонов говорят о том, что боевик, может быть, и уничтожен, но американский ракетный удар только что убил семью из девяти человек. Семеро из которых были детьми, самому младшему было всего два года. Тринадцать ни в чём не повинных людей были убиты лишь для того, чтобы хоть немного восстановить рухнувшую репутацию военного гегемона и сократить электоральные риски для Демократической партии.

Вы подумаете, что, может, ведущие американские информационные агентства эта новость шокировала? Или военное командование, осознав очередную ошибку, поспешило принести извинения? Как бы не так. Гибель детей была названа сопутствующими потерями. Никакой рефлексии, никаких извинений. Просто сухая строка: сопутствующий ущерб. Так, как будто речь идёт о разбитом в ходе спецоперации стекле или сломанном стуле. Согласитесь, никто ведь не переживает о подобных мелочах, когда речь идёт о ликвидации террористов.

Что в этой ситуации ужаснее всего, так это то, что с высокой долей вероятности никаких террористов и шахид-мобиля вообще не было. И вся атака осуществлялась с единственной целью — спровоцировать талибов на открытие огня по аэропорту Кабула. Американские военные такую атаку отбить бы, конечно, смогли. Но та кровь и жертвы, которые сопровождали бы данное столкновение, давали прекрасный повод объяснить, почему такое количество народа брошено на взлётно-посадочной полосе на расправу новым властям Афганистана. Сделав скорбное лицо, американский президент произнёс бы речь: мы хотели помочь всем, но террористы не дали нам того сделать, нарушив все договорённости и начав военную операцию против остатков американских войск, дислоцированных в аэропорту Кабула. Смотрится, конечно же, нелепо, но по крайней мере это хоть какое-то объяснение случившемуся.

Талибы на данный инцидент прореагировали весьма своеобразно. Сначала они признали, что действовали практически в координации с США и американцы ударили по боевику ИГИЛ*. Но затем, узнав о количестве жертв, обвинили американцев в убийстве мирных афганских граждан. Знаете, всё это слишком сильно походит на какой-то кровавый культ или чёрную мессу. Убить детей и выдать подобное за благо. Принести кровавую жертву лишь для того, чтобы строчки в столбцах электоральных предпочтений перестали опускаться вниз.

Сталину приписывают выражение: "Смерть одного — это трагедия, смерть миллионов — всего лишь статистика". Говорил Сталин подобное или нет, нам доподлинно не известно, но вот то, что американские власти и средства массовой информации действуют в этой парадигме, особенно когда речь касается таких важных для США вещей, как электоральные предпочтения и репутационные риски, мы видим воочию прямо сейчас. И чем быстрее США скатываются с мирового пьедестала, тем чаще сухие цифры "сопутствующих потерь" будут оглашаться на пресс-конференциях на берегах Потомака.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы Герман Куликовский