Россия предложила проект борьбы с вирусами, оживающими из-за таяния вечной мерзлоты
Он нацелен на то, чтобы купировать весь спектр рисков и опасностей, связанных как с деградацией оледенения, так и с будущими инфекционными заболеваниями.
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Россия предложила проект совместной борьбы с пробуждением вирусов, которые до этого были скрыты под слоем мерзлоты в северных широтах. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов.
"Имеется риск оживления старых вирусов и бактерий, которые просыпаются, которые оживляются. В этой связи Российская Федерация инициировала в рамках Арктического совета проект "Биобезопасность", — сказал Корчунов в эфире телеканала "Звезда".
Дипломат подчеркнул, что цель проекта — купировать весь спектр рисков и опасностей, связанных как с деградацией мерзлоты, так и с будущими инфекционными заболеваниями, которых, очевидно, не будет меньше. По его словам, нужно быть готовыми к тому, чтобы своевременно отражать подобные опасности.
Ещё весной Лайф рассказывал, что вероятный ущерб от таяния мерзлоты в Арктике оценили в пять триллионов рублей. Деградация вечной мерзлоты негативно влияет на добычу нефти и газа, а также вызывает проблемы при строительстве дорог.
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