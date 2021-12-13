Россия предложила проект борьбы с вирусами, оживающими из-за таяния вечной мерзлоты

Россия предложила проект совместной борьбы с пробуждением вирусов, которые до этого были скрыты под слоем мерзлоты в северных широтах. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов.

"Имеется риск оживления старых вирусов и бактерий, которые просыпаются, которые оживляются. В этой связи Российская Федерация инициировала в рамках Арктического совета проект "Биобезопасность", — сказал Корчунов в эфире телеканала "Звезда".

Дипломат подчеркнул, что цель проекта — купировать весь спектр рисков и опасностей, связанных как с деградацией мерзлоты, так и с будущими инфекционными заболеваниями, которых, очевидно, не будет меньше. По его словам, нужно быть готовыми к тому, чтобы своевременно отражать подобные опасности.