"Яндекс" решил удалять из поисковой выдачи домены с пиратским контентом
Такой подход, по мнению компании, должен привести к популяризации официальных видеоресурсов.
Фото © Блог компании "Яндекс"
IT-компании хотят дополнить антипиратский меморандум механизмом удаления доменов с пиратским контентом из поисковой выдачи. Об этом сообщили в пресс-службе "Яндекса".
"Самое важное на текущий момент — принятие внесённого в Государственную думу законопроекта, основанного на положениях текущего меморандума. Следующим шагом будет дополнение меморандума согласованным отраслью механизмом удаления доменов-рецидивистов из поисковой выдачи", — приводит ТАСС сообщение компании.
Такой подход, по мнению "Яндекса", позволит отработать новые механизмы борьбы с пиратами для их последующего внедрения в законодательство, что в итоге приведёт к росту популярности официальных видеоресурсов.
Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что ждёт появления российских версий глобальных сервисов в 2022 году. Правда, сейчас IT-гиганты не готовы самостоятельно проводить модерацию контента в российском сегменте Интернета, считает он.
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