"Яндекс" решил удалять из поисковой выдачи домены с пиратским контентом

IT-компании хотят дополнить антипиратский меморандум механизмом удаления доменов с пиратским контентом из поисковой выдачи. Об этом сообщили в пресс-службе "Яндекса".

"Самое важное на текущий момент — принятие внесённого в Государственную думу законопроекта, основанного на положениях текущего меморандума. Следующим шагом будет дополнение меморандума согласованным отраслью механизмом удаления доменов-рецидивистов из поисковой выдачи", — приводит ТАСС сообщение компании.

Такой подход, по мнению "Яндекса", позволит отработать новые механизмы борьбы с пиратами для их последующего внедрения в законодательство, что в итоге приведёт к росту популярности официальных видеоресурсов.