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"Яндекс" решил удалять из поисковой выдачи домены с пиратским контентом

Такой подход, по мнению компании, должен привести к популяризации официальных видеоресурсов.

13 декабря, 00:05
<p>Фото © <a href="https://yandex.ru/blog/company/yaphone" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Блог компании "Яндекс"</a></p>

Фото © Блог компании "Яндекс"

IT-компании хотят дополнить антипиратский меморандум механизмом удаления доменов с пиратским контентом из поисковой выдачи. Об этом сообщили в пресс-службе "Яндекса".

"Самое важное на текущий момент — принятие внесённого в Государственную думу законопроекта, основанного на положениях текущего меморандума. Следующим шагом будет дополнение меморандума согласованным отраслью механизмом удаления доменов-рецидивистов из поисковой выдачи", — приводит ТАСС сообщение компании.

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Такой подход, по мнению "Яндекса", позволит отработать новые механизмы борьбы с пиратами для их последующего внедрения в законодательство, что в итоге приведёт к росту популярности официальных видеоресурсов.

Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что ждёт появления российских версий глобальных сервисов в 2022 году. Правда, сейчас IT-гиганты не готовы самостоятельно проводить модерацию контента в российском сегменте Интернета, считает он.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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