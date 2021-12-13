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Шольц рассказал, когда поставки газа для Германии перестанут иметь значение

По его словам, к этому моменту уже не будет сжигаемого топлива и страна перейдёт на климатически нейтральную энергетику.

13 декабря, 00:42
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/olafscholz/photos/10160126779044311" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Olaf Scholz</a></p>

Фото © Facebook / Olaf Scholz

Импорт газа для Германии и Европы через 25 лет перестанет иметь такое же значение, какое он имеет сегодня, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он напомнил, что в этом году его страна приняла решение стать климатически нейтральной к 2045 году.

"Через 25 лет — что не так долго — мир будет таким, где вопрос транспорта газа в Германию или Европу будет играть совсем другую роль, нежели сегодня, потому что уже не будет сжигаемого топлива, которое будет иметь значение для нашей страны", — заявил Шольц.

Канцлер также отметил, что в вопросе продолжения контракта на прокачку газа в Европу, который истекает в 2024 году, Германия намерена и дальше поддерживать Украину. ФРГ и США сделали заявление, в котором зафиксирована поддержка со стороны Берлина энергетической трансформации Киева, отметил Шольц.

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"Мы также сами считаем это верным — помочь Украине стать страной, которая будет крупным источником возобновляемой энергии", — добавил он.

Ранее Лайф сообщал, что предшественница Шольца Ангела Меркель назвала сроки отказа Европы от российского газа. Она подчеркнула необходимость для Украины готовиться к такому развитию событий.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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