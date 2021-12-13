Шольц рассказал, когда поставки газа для Германии перестанут иметь значение

Импорт газа для Германии и Европы через 25 лет перестанет иметь такое же значение, какое он имеет сегодня, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он напомнил, что в этом году его страна приняла решение стать климатически нейтральной к 2045 году.

"Через 25 лет — что не так долго — мир будет таким, где вопрос транспорта газа в Германию или Европу будет играть совсем другую роль, нежели сегодня, потому что уже не будет сжигаемого топлива, которое будет иметь значение для нашей страны", — заявил Шольц.

Канцлер также отметил, что в вопросе продолжения контракта на прокачку газа в Европу, который истекает в 2024 году, Германия намерена и дальше поддерживать Украину. ФРГ и США сделали заявление, в котором зафиксирована поддержка со стороны Берлина энергетической трансформации Киева, отметил Шольц.

"Мы также сами считаем это верным — помочь Украине стать страной, которая будет крупным источником возобновляемой энергии", — добавил он.