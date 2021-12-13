НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Вирусолог Альтштейн назвал метод тотальной защиты от ковида

В таком случае человек может перестать быть носителем вируса, добавил доктор медицинских наук Токарев.

13 декабря, 00:56
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/sputnikvaccine/photos/297526735386700" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sputnik V</a></p>

Фото © Facebook / Sputnik V

Чтобы заблокировать проникновение коронавирусной инфекции через слизистую, необходимо к прививке добавить ещё и назальную вакцину. Так считает вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн. При подобной комбинации в организме в большом количестве образуются иммуноглобулины А, тогда как только при инъекции этого не происходит, уточнил он.

"Иммуноглобулины А защищают слизистую оболочку, поэтому вирус не может проникнуть в организм. А внутри после вакцинации у нас больше всего образуется иммуноглобулинов G (антитела). И если вы введёте обе вакцины, то получите много иммуноглобулинов A и G. Но пока нет решения о двойной вакцинации", — объяснил Альтштейн в интервью порталу Ura.ru.

В России с начала пандемии выявили свыше 10 миллионов случаев заражения ковидом

В России с начала пандемии выявили свыше 10 миллионов случаев заражения ковидом

Главный профилактолог УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев согласился с коллегой и добавил, что при схеме вакцинации "назально плюс инъекционно" человек может перестать быть носителем вируса. Он отметил, что сейчас ведётся научная дискуссия о таком совмещении вакцин. Предполагается, что в этом случае защита должна получаться максимальной, поскольку внутримышечно вводится препарат для выработки генерализованного иммунного ответа, а мукозальный иммунитет слизистых оболочек верхних дыхательных путей будет стимулироваться за счёт назальной вакцины, рассказал учёный.

Ранее Лайф писал, что глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о совместном применении "Спутника лайт" и назальной вакцины. Директор учреждения подчеркнул, что вреда для организма при этом нет.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1