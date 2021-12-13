Вирусолог Альтштейн назвал метод тотальной защиты от ковида

Чтобы заблокировать проникновение коронавирусной инфекции через слизистую, необходимо к прививке добавить ещё и назальную вакцину. Так считает вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн. При подобной комбинации в организме в большом количестве образуются иммуноглобулины А, тогда как только при инъекции этого не происходит, уточнил он.

"Иммуноглобулины А защищают слизистую оболочку, поэтому вирус не может проникнуть в организм. А внутри после вакцинации у нас больше всего образуется иммуноглобулинов G (антитела). И если вы введёте обе вакцины, то получите много иммуноглобулинов A и G. Но пока нет решения о двойной вакцинации", — объяснил Альтштейн в интервью порталу Ura.ru.

Главный профилактолог УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев согласился с коллегой и добавил, что при схеме вакцинации "назально плюс инъекционно" человек может перестать быть носителем вируса. Он отметил, что сейчас ведётся научная дискуссия о таком совмещении вакцин. Предполагается, что в этом случае защита должна получаться максимальной, поскольку внутримышечно вводится препарат для выработки генерализованного иммунного ответа, а мукозальный иммунитет слизистых оболочек верхних дыхательных путей будет стимулироваться за счёт назальной вакцины, рассказал учёный.