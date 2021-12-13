В России разрабатывают платформу для базирования палубных беспилотников
Благодаря ей можно будет перевозить значительное число летательных аппаратов с разведывательными возможностями.
Фото © ВМФ РФ
Новейшая морская платформа для базирования тактических и разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) разрабатывается в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.
"У нас сейчас ведётся проектирование для Военно-морского флота многоцелевой платформы, которая будет нести на борту значительное количество тактических беспилотников и непилотируемых аппаратов с разведывательными возможностями", — приводит агентство слова неназванного собеседника.
Отмечается, что на палубах будут базироваться средние и лёгкие аппараты вертолётного и самолётного типа, которые будут запускать при помощи катапульт. В целом эта система позволит обеспечивать тактическое применение БЛА в прибрежной полосе и на открытых морских просторах. При этом при проектировке продумывается соблюдение ряда условий, включая защиту бортовой электроники от агрессивной морской среды, повышенную точность инструментов приёма на борт и достаточную прочность корпуса аппаратов на случай их жёсткой посадки на палубу.
А ранее Лайф рассказывал, что ракеты "Циркон" начнут поступать в ВМФ России с 2022 года. Как отметил президент России Владимир Путин, сейчас важно развивать и внедрять технологии, необходимые для создания новых гиперзвуковых систем вооружения.
Комментариев: 0