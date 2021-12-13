Рябков сравнил действия США с подготовкой к Карибскому кризису

США вместе с НАТО проводят такие действия, которые наталкивают на мысль о подготовке к повторению печального опыта Карибского кризиса, но на новой военно-технической базе. Такое мнение высказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Планы НАТО по постоянному приближению к нашим рубежам своей военной инфраструктуры и различных видов вооружений, в том числе самых современных и высокоточных, большой дальности действия, несомненно, являются тревожным фактором и элементом дестабилизации обстановки не только на европейском континенте, но и шире, в Евроатлантике", — сказал Рябков в беседе с РИА "Новости".

Дипломат уверен, что чем ближе такого рода системы будут появляться у границ России, тем выше риски дестабилизации. По его словам, новый кризис может быть по степени своей опасности сопоставим с Карибским. Тогда, заметил замглавы МИД, политики в Вашингтоне сделали надлежащие выводы и ситуацию удалось стабилизировать, но что будет на этот раз — неизвестно.