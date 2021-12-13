МЧС: Поисковые работы на "Листвяжной" завершены

Спасатели подняли на поверхность тело последнего горнорабочего, погибшего на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Поисковые работы завершены, сообщили в МЧС РФ.

"Отделениями ВГСЧ МЧС России на поверхность эвакуированы все погибшие — 51 человек (46 шахтеров и 5 горноспасателей)", — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что на месте происшествия продолжаются работы по восстановлению доаварийного режима проветривания шахты, контролируется газовая обстановка и возводятся взрывоустойчивые перемычки. За всё время горноспасатели обследовали 41 километр горных выработок, уже возведено 18 вентиляционных перемычек, восстановлено шесть вентиляционных шлюзов и один кроссинг, также в нормальном режиме запущен вентилятор главного проветривания шахты.