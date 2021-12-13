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МЧС: Поисковые работы на "Листвяжной" завершены

Тела всех погибших горнорабочих и спасателей были подняты на поверхность.

13 декабря, 01:59
<p>Фото © <a href="https://42.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4625717#group=group-1&photo=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС по Кемеровской области</a></p>

Фото © ГУ МЧС по Кемеровской области

Спасатели подняли на поверхность тело последнего горнорабочего, погибшего на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Поисковые работы завершены, сообщили в МЧС РФ.

"Отделениями ВГСЧ МЧС России на поверхность эвакуированы все погибшие — 51 человек (46 шахтеров и 5 горноспасателей)", — сказано в сообщении ведомства.

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Уточняется, что на месте происшествия продолжаются работы по восстановлению доаварийного режима проветривания шахты, контролируется газовая обстановка и возводятся взрывоустойчивые перемычки. За всё время горноспасатели обследовали 41 километр горных выработок, уже возведено 18 вентиляционных перемычек, восстановлено шесть вентиляционных шлюзов и один кроссинг, также в нормальном режиме запущен вентилятор главного проветривания шахты.

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — 5 горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Лидер РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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